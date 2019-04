EE UU sanciona cuatro empresas más por transportar crudo de Venezuela a Cuba

(EFE). – El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones este viernes a cuatro empresas que trabajan con el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo desde el país suramericano a Cuba, como parte de la presión al Gobierno de Nicolás Maduro.

"El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión”, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Mnuchin subrayó que "Cuba continúa aprovechándose, y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo por represión para mantener a Maduro en el poder".

Las empresas sancionadas son Jennifer Navigation Ltd., Large Range Ltd. y Lima Shipping Corp., con sede en Liberia, y PB Tankers, con sede en Italia.

La medida anunciada por el Tesoro supone la congelación de los activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe la realización de transacciones financieras con ellas.

Estas sanciones se producen una semana después de que el Tesoro estadounidense sancionase a otras dos empresas también por transportar petróleo de Venezuela a Cuba.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo en su cuenta Twitter que su país "seguirá presionando no solo para asegurarse que el régimen cubano no reciba pagos con crudo por su constante apoyo militar a Maduro, sino para que imponer un alto costo a Cuba por su subversión de la democracia en Venezuela".

We are going to keep applying pressure not only to ensure Cuba’s regime doesn’t get paid with oil for its continued military support of Maduro, but to impose a high cost on Cuba for its subversion of democracy in Venezuela. https://t.co/hLha5RAUcG