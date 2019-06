'Amor Edición DeLuxe', de Haydée Milanés y sus invitados se escucha en La Habana

Recién llegada de la Ciudad de México, donde Haydée Milanés hizo el lanzamiento de su disco Amor, en su edición Deluxe, la cantante reunió a un pequeño grupo de periodistas en uno de los salones del hostal privado ArteHotel, con la idea de "mantener viva la salida del disco", que fue el pasado 24 de mayo.

En la acogedora terraza de un caserón de El Vedado, se escucharon canciones de Pablo Milanés que la joven intérprete compartió con voces importantes de la canción internacional como Julieta Venegas, Omara Portuondo, Joaquín Sabina, Fito Páez, Chico Buarque, Carlos Varela, Lila Downs, Edgar Oceransky, el dúo Las Ibeyi, entre otros.

"Ha sido un disco muy trabajoso, muy querido, muy esperado, estoy sacando este material después de 20 años de carrera, comencé cantando a otros intérpretes pero siempre tuve el deseo de cantar las canciones de mi padre que son las que aprendí en la vida desde niñita, canciones que quiero mucho y que representan para mí no sólo canciones sino vivencias", dijo.

La artista trabaja en este proyecto desde 2014, que comenzó con las piezas que interpretó a dúo con su padre. "Cuando salió ese primer disco fue algo muy bien recibido que disfruté muchísimo y a raíz de eso decidí hacer esta otra segunda parte donde pudiera yo compartir ese amor por esas canciones con otras diferentes figuras que yo admiro muchísimo y quiero y que fueran afines de alguna forma a mi padre, poco a poco se fue consumando la presencia de todas estas personas, personas con una obra maravillosa, seres excepcionales con los que tuve una experiencia muy linda de compartir todos esos momentos de la grabación".

"Ha sido un disco muy trabajoso, muy querido, muy esperado, estoy sacando este material después de 20 años de carrera. Siempre tuve el deseo de cantar las canciones de mi padre"

Haydée Milanés fue la anfitriona de una tarde en la que, junto a su esposo Alejandro Gutiérrez, dedicó su disco a cada uno de los invitados. "Estoy feliz con el resultado, creo que es un disco logrado, muy especial y un momento importante en mi carrera este de acercarme de una manera profunda y regalarle este disco doble a la obra de mi padre, posiblemente mi mayor influencia musical", dijo.

Amor Edición DeLuxe, incluye Amor, de 2017 en el que interpretó junto a Pablo Milanés una selección sus canciones más conocidas y otras que Haydée quiso desempolvar. El fonograma que recién estrena, no solamente contiene diversidad en los invitados si no que también la intérprete aborda muchísimos géneros de los que su padre ha cultivado. "El primer disco era muy apegado a él, a su esencia como compositor, a la guitarra y en este he querido salir un poco a otros formatos instrumentales, otras sonoridades, no solamente la más apegada a mi padre".

Durante una ronda de preguntas con la prensa la cantante recordó que al principio fue "muy rebelde" con respecto a mezclar su carrera profesional con la de su padre y cantó antes a otros autores y en el afán de alejarse de la figura de Pablo Milanés.

"Quería buscar un estilo propio a la hora de cantar, algo que es uno de los retos más difíciles para cualquier artista. Pienso que lo que me ha salvado en la música es la pasión por lo que hago, el gusto que siento cuando canto. Si no estoy en la música, si no doy un concierto, me deprimo, me siento triste porque ya eso forma parte de mi alma, de mi esencia, cantar, hacer música, escoger canciones, formar un grupo, armar un disco".

Pienso que lo que me ha salvado en la música es la pasión por lo que hago, el gusto que siento cuando canto"

En la grabación Haydée Milanés vivió “nuevas experiencias” como cantar con la mexicana Lila Downs. "Ni siquiera nos conocíamos aunque sí admiraba mucho su trabajo y a ella como mujer, como ser humano, es una mujer grande, sencilla, sensible, que defiende una muchas causas justas y además siempre la admiré de la voz hermosa que tiene y el trabajo tan interesante que hace”, dijo.

La mayoría de las elecciones sobre qué autor cantaría qué canción estuvieron a cargo de la joven intérprete. Contó que con Chico Buarque fue diferente porque ella le mandó dos propuestas pero él las rechazó y le explicó que esos dos temas había recibido "le daban mucha tristeza". Finalmente, a propuesta de Pablo Milanés, Buarque terminó cantando el tema Todos los ojos te miran. Algo similar pasó con Edgar Oceransky, "le mandé una propuesta y me dijo que no, que él quería cantar El amor de mi vida, aunque finalmente fueron cosas muy acertadas", confesó.

En el fonograma destaca la colaboración con las Ibeyi en la que la artista tuvo la colaboración del pianista Cucurucho, la agrupación Osain del Monte para cantar el tema Identidad. "Hicimos un rumbon y llamé a las Ibeyi que le dieron un toque diferente con las voces de ellas, yo también me metí a hacer cosas vocales, creo que es un tema interesante dentro del disco".

Haydée Milanés tiene previsto lanzar en Cuba su disco el próximo septiembre. "Para ese entonces haremos una presentación en vivo donde queremos invitar a algunos de los que han participado, no todos pero por lo menos tres de los invitados y hacer un concierto de presentación donde esté el disco y que la gente lo pueda tener", dijo.

