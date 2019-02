Eduardo Cardet recibe su primera visita tras pasar al régimen de "mínima severidad"

Yaimaris Vecino, esposa de Eduardo Cardet, visitó este martes por primera vez al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación y preso de conciencia en centro penitenciario al que fue trasladado, en régimen de mínima severidad, el pasado viernes 1 de febrero por las autoridades. Este régimen se aplica en lugares abiertos, o sea, campamentos de trabajo, según la legislación vigente.

La visita fue "bastante bien", según explicó Vecino a 14ymedio, que considera que en la nueva cárcel han mejorado las condiciones de vida de Cardet. "Ahí está mejor en todo: en la ventilación, en la alimentación, hay menos hacinamiento... A ese lugar le llaman La Aguada", explicó.

"Él de ánimo está un poquito más tranquilo, allí también está bajo candado, tampoco es que anden libres. Sigue preso, pero ha tenido una ligera mejoría en sus condiciones", aclaró Vecino.

Aunque Cardet tiene la posibilidad de trabajar, hasta el momento no ha podido hacerlo por la falta de documentación que está en vías de solucionarse. "Pronto tendrá eso resuelto", dijo Vecino.

El nuevo régimen penitenciario permitirá a Cardet pasar algunos fines de semana en casa con su familia, aunque para que llegue ese momento deberá estar a prueba durante 60 días antes de recibir el primer pase.

"Ahora puedo ir a verlo cada quince días, todo es más flexible. Las llamadas también, allí pueden llamar cada vez que quieran", destacó su esposa.

Los abogados de Cardet, según añadió Vecino, han vuelto a solicitar su libertad condicional. "Esta es la cuarta vez, pero antes el tribunal se la negaban objetando que él no estaba en un régimen de mínima, al desaparecer esa condición no hay razón para que no accedan a dársela. Ojalá todo termine bien y pronto".

El código penal cubano establece que el recluso puede "recibir el beneficio de la libertad condicional" tras haber purgado parte de su condena y mostrar un buen comportamiento o cuando "por los antecedentes del caso, sea presumible que los fines de la sanción pueden alcanzarse sin su ejecución o con sólo su ejecución parcial".

Cardet, nacido en 1968 y médico de profesión, fue detenido violentamente en noviembre de 2016, cinco días después de la muerte de Fidel Castro, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y condenado a tres años de cárcel en 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. La organización Amnistía Internacional tiene hasta cinco testigos que afirman que fue el opositor quien recibió un empujón por parte de los policías que lo arrestaron.



El pasado año, en una ceremonia celebrada en Miami Cardet fue declarado ganador del Premio Libertad Pedro Luis Boitel. AI declaró a Eduardo Cardet "prisionero de conciencia" y son varias las campañas que ha lanzado para hacer llamados de acción urgente por su "liberación inmediata e incondicional".

