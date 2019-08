Egresados y alumnos del ISDi se solidarizan con Omara Ruiz Urquiola

El anuncio del despido de la profesora Omara Ruiz Urquiola del Instituto de Diseño ha generado en las redes sociales reacciones de solidaridad. Pocas horas después de anunciar su despido del Instituto de Diseño de La Habana, la profesora Omara Ruiz Urquiola ha empezado a recibir en las redes sociales expresiones de solidaridad de parte de alumnos y exalumnos.

Algunos de estos mensajes no dudan en criticar la decisión de la dirección de la escuela mientras otros hablan del cariño que le tienen y de la excelente maestra que es. Uno de ellos, el diseñador Miguel Monk, aseguró que si el Instituto prescinde de Ruiz Urquiola tiene que asumir que “perderá una joya como formadora de los diseñadores del futuro”.

“Los diseñadores alumnos y egresados del ISDi le decimos a Cuba que queremos mucho a nuestra profesora. No nos importa su posición política. Nos importa que nos enseñó a amar la belleza. Si no hubo despido, que alivio, pero igual decimos que ella nos importa y que estamos agradecidos”, escribió Monk acompañado con la etiqueta #GraciasOmara y un cartel de su silueta en su perfil, diseñado por Sergio Alejandro, otro diseñador graduado de esa facultad que ha mostrado su solidaridad en las redes.

Ana Regina García, otra de sus alumnas, asegura que en el ISDi “no se dan cuenta de lo que hacen” con estas decisiones. “Da igual si la despidieron o no. Solo el hecho de llevarla a una 'reunión' para 'revisar su forma de contratación' me parece increible. Y sí! #graciasomara porque yo, sí fui su alumna y sí disfruté y aprendí de sus conferencias. Y sí considero que marcó mi formación universitaria”.

Omara Ruiz Urquiola denunció esta semana en su página de Facebook que, tras una reunión con algunos directivos de la institución, le habían anunciado a ella y a 14 profesores más que ya no podrán seguir trabajando en el centro. "Me despidieron", escribió en las redes tras conocer que ya no podrá estar en el próximo curso escolar frente a las aulas de esta sede universitaria donde impartió por años varias asignaturas.

Graduada de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, Ruiz Urquiola es especialista en Historia del Diseño Industrial y profesora auxiliar del ISDi desde 2009.

Por su parte el director del ISDi Sergio Peña respondió horas más tarde en su perfil de Facebook que en la reunión “se discutieron aspectos trascendentales para la reorganización” del instituto “con vistas al próximo curso académico” y como parte “del proceso continuo de perfeccionamiento para alcanzar la condición de universidad de excelencia”. Horas más tarde quitó ese post de su muro y ahora solo se puede encontrar en la página institucional.

“El ISDi y nuestra Universidad de la Habana pondrán a disposición de estos docentes todas las opciones contractuales posibles para que no vean afectado su vínculo laboral con nuestras entidades, sobre todo considerando las posibilidades reales de cada docente y la idoneidad demostrada en cada caso. Este proceso será efectivo al inicio del próximo periodo docente”, explica la nota sin dar otros detalles.

Milvia Pérez Pérez, decana de la facultad de Diseño Industrial, fue la primera en comentar el post del instituto afirmando: “Nuestro Instituto se perfecciona, pero no ha separado, expulsado o despedido absolutamente a ningún profesor en este proceso”.

Ruiz Urquiola asegura que la decana “miente” al hacer esa afirmación y que ella tiene una grabación de lo que se dijo en la reunión de este lunes

En declaraciones a Martí Noticias Urquiola sostiene que fue despedida y expresó que “es una expulsión por motivos políticos” y que ahora se queda “en la calle” y “sin salario”. Además dijo que “truncan” una parte importante de su vida, “entre la enseñanza artística y la enseñanza del Diseño Industrial en el ISDi llevo muchísimos años, más de 20, mi vida entera ha estado dedicada a la academia”.

La cantante Haydée Milanés también mostró su apoyo a la profesora en las sus redes sociales. En su perfil de Facebook expresó que “perder a Omara” es “que pierda Cuba”.

“Desde hace bastante tiempo el ministerio de educación de Cuba, ha reconocido el déficit de profesores existente en nuestro país, por tal razón no puedo entender esta medida adoptada por los directivos del ISDI", denunció la artista. "Creo que también es importante tomar en cuenta que la profesora Omara está luchando contra una grave enfermedad desde hace varios años y quedaría desamparada frente a un despido laboral”.

