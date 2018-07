Un fallo de Etecsa deja sin internet a 'Granma' y a los usuarios de Nauta

Un fallo en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ha dejado este martes al país sin el servicio de Nauta, el portal estatal que permite a los cubanos tener cuentas de correo electrónico desde su teléfono celular. El problema tecnológico también ha afectado a los diarios oficiales Granma, Trabajadores y Juventud Rebelde.

“Tenemos dificultades en la provisión de las cuentas Nauta y su recarga y en el acceso a Transfermovil”, explicó Etecsa en un comunicado y aclaró que no existen problemas de conectividad por el momento en los sitios wifi del país ni en el servicio Nauta Hogar.

La empresa no aclaró el tipo de problemas que estaba afrontando pero los fallos tecnológicos en el monopolio estatal son comunes. Sin embargo, no suelen afectar a diarios como Granma, vocero oficial del Partido Comunista en la Isla, que esta vez no ha podido utilizar siquiera las redes sociales en casi 24 horas.

En cambio, otras webs del Gobierno, como Cubadebate, se mantienen en funcionamiento. 14ymedio conversó telefónicamente con una funcionaria de Granma, quien explicó que “el servidor que usa el diario está caído”.

“No es culpa de nosotros, sino de Etecsa. En cuanto restablezcan el servicio volveremos a estar online”, aclaró.

La pasada semana un incendio en un edificio de Etecsa provocó un apagón del servicio de telefonía móvil en las provincias del centro del país y Pinar del Río. La empresa aún no ha podido restablecer plenamente el servicio en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, aunque los centros turísticos y las capitales provinciales, declaradas prioridad por el monopolio, ya cuentan con cobertura móvil.

