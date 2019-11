Etecsa lanza paquetes de lujo en medio de la campaña para que #BajenLosPreciosDeInternet

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha anunciado este viernes nuevos paquetes de navegación web desde los móviles. Las opciones, que comienzan en 35 CUC hasta llegar a los 45, ya están generado duras críticas entre los clientes que llevan meses exigiendo que #BajenLosPreciosDeInternet.

El monopolio estatal de telecomunicaciones activó la opción de comprar paquetes de 6,5 Gigabytes por 35 CUC y otro de 10 GB por un valor de 45 CUC, unas cifras que significan el salario mensual de un profesional. Ambas ofertas están disponibles solo para la red de 4G y solo incluyen como extra unos 300 Megabytes para la navegación en los sitios nacionales.

Aunque los ofertas ahorran dinero a quienes adquieren mensualmente varios paquetes de 2,5 y 4 GB, están lejos de satisfacer las demandas de los clientes que esperaban una sustancial rebaja de todas las opciones, comenzando por el paquete más modesto de 600 MB que cuesta 7 CUC.

Etecsa también ha habilitado una opción de "bolsa diaria" de 150 MB para navegar sólo en la red 4G/LTE con una vigencia de 24 horas a partir de su primer uso. Si el usuario consume "todos los MB de la bolsa o concluye la vigencia, para seguir disfrutando del servicio de navegación" deberá comprar otra bolsa o paquete, si no los consume en su totalidad, los megabytes restantes se perderán.

Desde las primeras horas de la mañana los internautas han estado cuestionando la efectividad de los nuevos paquetes. Algunos, como José Vicente se declaran asombrados.

"¿En serio estos son los precios que @ETECSA_Cuba y @Cubacel_ETECSA tienen para los paquetes de datos de los dispositivos que se conectan usando #LTE? Ahora si ya esto no tiene nombre. Lo de ustedes es succionarle el dinero a sus usuarios", afirma en Twitter.

Dariel de la Rosa le ha preguntado directamente en la red social a los directivos de Etecsa si "realmente creen que una persona que trabaje para el estado tiene 35 CUC pa comprar un paquete para la 6G?"

No es sábado, pero me da igual #BajenLosPreciosDeInternet , tenemos derecho a la información y a enriquecer y ampliar cada día nuestro conocimiento. Qué pasa @DiazCanelB te da miedo que el pueblo de #Cuba abra los ojos no?? https://t.co/CP9uhQEkHt