Exigen la liberación de Roberto Quiñones ante el temor de que no se haga efectiva

Las organizaciones Artículo 19, el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y Amnistía Internacional han comenzado este miércoles una campaña para exigir la libertad de Roberto Quiñones, el periodista condenado a un año de prisión en septiembre de 2019 por los presuntos delitos de "resistencia" y "desobediencia". La salida de la cárcel del reportero independiente de Cubanet está prevista para este viernes, aunque el Gobierno ha complicado en los últimos días su liberación hasta el punto de que su familia teme que no se haga efectiva.

"La condena de Roberto Quiñones no solo es un ejemplo más de cómo opera la censura a periodistas independientes en Cuba, que busca generar miedo entre quienes defienden la libertad de expresión en el país y pone en riesgo el derecho de las personas a buscar y recibir información libremente. Reiteramos que ningún periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel, y exigimos la liberación inmediata e incondicional de Roberto Quiñones", reza el comunicado hecho público este este miércoles por las organizaciones.

El texto lamenta que el Gobierno cubano no haya respondido a anteriores requerimientos de las organizaciones que, en el día mundial de la libertad de prensa, dirigieron una misiva a Miguel Díaz-Canel que ha sido ignorada. "En lugar de intentar justificar la condena de un periodista independiente como Roberto Quiñones, por ejercer pacíficamente su profesión, el Gobierno cubano debe tomar medidas concretas para proteger la libertad de expresión y prensa, tal como le ha sido solicitado en reiteradas ocasiones por las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, así como otros Estados en el contexto de su más reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos", piden.

En el tiempo que ha permanecido cumpliendo condena, denuncian las organizaciones firmantes, ha sufrido problemas gastrointestinales, respiratorios y otras complicaciones de salud

Quiñones fue detenido en abril de 2019 en Guantánamo ante el Tribunal municipal cuando cubría el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, condenados por haberse negado a escolarizar a sus hijos y acogerse a la práctica conocida como homeschooling. El periodista, que ya había sufrido situaciones similares previamente, afirmó que fue golpeado el momento de su arresto. Fue condenado a un año de prisión en agosto y el tribunal de apelación ratificó la sentencia el 11 de septiembre.

En el tiempo que ha permanecido cumpliendo condena, denuncian las organizaciones firmantes, ha sufrido problemas gastrointestinales, respiratorios y otras complicaciones de salud relacionadas con patologías previas, según ha declarado su familia, una situación que se complica con la pandemia de covid-19 al acecho.

El periodista ha escrito sobre sus condiciones de reclusión, que incluyen el hacinamiento, la mala calidad del agua y los alimentos y la falta de atención médica adecuada, lo que le ha supuesto sanciones del Consejo Disciplinario de la prisión municipal de Guantánamo, que le ha prohibido seguir haciéndolo.

"El encarcelamiento de Roberto Quiñones es otro ejemplo de una política de antigua data que ha continuado bajo la administración del presidente Miguel Díaz-Canel", denuncia Amnistía Internacional, que lleva largos años denunciando las prácticas del Gobierno cubano para encarcelar a opositores y activistas mediante la atribución de delitos comunes.

La pasada semana, el hijo del periodista alertó de los movimientos realizados por las autoridades respecto al paradero de su padre.

"Hoy estoy aquí para hacer una denuncia una vez más sobre la última noticia que tengo de mi padre. El régimen piensa, en vez de liberarlo el día 4 de septiembre, que se cumple un año de su injusta condena, trasladarlo a una unidad militar donde la Seguridad del Estado piensa mantenerlo retenido con la supuesta razón de hacerle una prueba de covid", dijo el joven, que prevé manifestarse frente a la Embajada de Cuba en Washington si su padre no es puesto en libertad.

"Cualquier cosa que suceda con la integridad de mi padre, estoy haciendo responsable al Gobierno de Díaz-Canel y Raúl Castro", añadió.

