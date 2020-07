Falta el cerdo porque faltan turistas

La carne de cerdo se deja ver, cada vez menos, por los mercados cubanos. Desde que llegó la pandemia, la ausencia es rotunda, pero hace dos años que la producción ha caído, como admite Cubadebate en un artículo publicado este lunes en el que trata de dar el porqué de la falta "misteriosa" del producto y concluye que el principal motivo es la ausencia de turistas.

"A partir de la situación económica mundial, de la falta de los ingresos provenientes del turismo y otras exportaciones —que desde el segundo semestre del 2019 comenzaron a verse afectados por el recrudecimiento del bloqueo—, se han recortado en más de un 50% los suministros de materias primas importadas para los piensos", ha dicho a Cubadebate Norberto Espinosa Carro, presidente del Grupo Empresarial Ganadero.

El texto se adelanta a las dudas que pueden surgir a los lectores. Si no ha habido turistas, tampoco ha habido consumo de cerdo en ese sector por lo que cabría preguntarse dónde ha ido a parar. "No hubo turismo, pero hubo centros de aislamiento, protección a personas vulnerables. Evidentemente lo que no fue para el turismo se dirigió hacia esos destinos, y se utilizó en hacer más jamonada, picadillo... La carne no está guardada", dice Regla María Ferrer Domínguez, jefa de la División Tecnológica Porcina de la misma empresa.

Al margen de la pandemia, los problemas vienen de atrás, reconocen. En 2019 se pretendía alcanzar las 205.000 toneladas de carne y solo se llegó a 180.000 toneladas. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, en su última comparecencia en el programa televisivo Mesa Redonda, dijo que este año se estaba produciendo apenas un tercio de lo necesario, unas 6.000 toneladas al mes de las 17.000 que se requieren para abastecer a la población. Por si fuera poco, el Estado debe 90.000 toneladas a los productores, por lo que el pronóstico no es bueno.

Espinosa Carro indicó que se han volcado en la alimentación de gallinas, "pero no ha alcanzado para la ceba de los cerdos, las reproductoras, ni para los recién nacidos" y con la pobreza de las dietas consumidas por los animales de las 140 granjas estatales que hay, la producción ha sido mala y, en consecuencia, los precios han subido.

Los cerdos, explica Cubadebate, deben ganar 90 Kilos en seis meses, pero si ese engorde no se da, no hay producto.

Ferrer Domínguez desgrana las malas cifras. El año ya comenzó con un déficit del 15% del alimento planificado para los cerdos (190.000 toneladas). En marzo, el descalabro ya era de 27.000 toneladas de carne menos de lo previsto.

Con el estallido de la pandemia, continúa el diario, se desplomaron las importaciones de alimento, unas 75.000 toneladas menos, que obligaron a reducir las previsiones de 190.000 toneladas de carne a 100.000. Resultado: el cerdo que recibían mercados y restaurantes, unas 2.000 toneladas, ahora es de 600.

Además, otra de las justificaciones es la del descenso de criadores. Según Cubadebate, de los 15.000 que existían y que aportaban y que aportan el 92% de la demanda nacional, ahora solo son 5.934.

El ministro de Agricultura señaló en la Mesa Redonda que el Estado no puede mantener las condiciones del convenio con los criadores mediante el cual se les proporciona el 70% de los alimentos de los que un 45% es importado. "En los próximos años tenemos que revertir esta matriz, de manera gradual", avisó Rodríguez Rollero.

El artículo desgrana varias posibles soluciones, una de ellas pasa por la entrega de tierras para la siembra de alimentos que consuman los animales con el fin de que esos cultivos supongan el 40% de la comida. "Resulta ineludible cambiar la matriz productiva que tuvimos durante años, basada en la mentalidad importadora, que el recrudecimiento del bloqueo y el covid-19 nos ha obligado a desterrar", indica Espinosa Carro para que no falte la mención al embargo.

El directivo también habla de soluciones científicas, como el retrocruce genético para que haya más cerdos de capa oscura, "menos productivos pero más resistentes", un programa que ya se ha iniciado pero que también está parado porque "desgraciadamente ha faltado la importación".

El texto de Cubadebate menciona, en cambio, de pasada, el desincentivo que suponen los impuestos y los precios topados.

El déficit de carne de cerdo no solo ha provocado que los más importantes mercados de la capital cubana no tenga hace semanas en oferta el producto, sino que los clientes tengan que sumergirse en el mercado negro para poder comprar bistec, pierna, lomo, costillas o paleta, además de embutidos de puerco.

El precio de la libra de cerdo se ha disparado y ya ronda los 50 CUP en el mercado informal de La Habana, en el que la mayoría de las veces el comprador debe pagar por lo que se conoce como "la libra en pie", el peso del producto con el animal todavía sin sacrificar, una cantidad que se reduce significativamente tras ser procesado.

