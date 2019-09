Activistas de la Unpacu denuncian fuerte operativo policial en Santiago de Cuba

Desde la mañana de este viernes varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) han denunciado amenazas y operativos alrededor de sus viviendas en Santiago de Cuba. La sede de la organización opositora está sitiada por efectivos de la policía y al menos uno de los miembros del grupo ha sido detenido.

Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unpacu, fue arrestado en la mañana de hoy, luego de haber acompañado a sus hijos a la escuela, según denunció su esposa, Katherine Mojena. Hasta el momento se desconoce el paradero de Oliva, quien fue llevado en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

El hermano de Oliva, y también activista, Ernesto Oliva Torres, denunció amenazas contra varios miembros de la Unpacu en el poblado santiaguero de El Cristo. Efectivos de la Seguridad del Estado amenazaron a José Antonio López y Abel Peña con ser detenidos si salían de sus casas en las próximas horas.

Por su parte, el líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer advirtió sobre el cerco alrededor de la sede y aseguró en la red social Twitter que "las tropas de asalto están escondidas en las esquinas". En varias imágenes publicadas se ven vigilantes vestidos de civil apostados en las cercanías.

Tales amenazas se producen poco después de que la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide convocaran a manifestarse el próximo domingo 8 de septiembre, a las 10 de la mañana en respuesta "al incremento de la represión contra la oposición pacífica y la ciudadanía".

Esta acción ciudadana está programada para realizarse en la jornada dedicada a la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, que coincide con la víspera de la celebración del Consejo Conjunto del Gobierno cubano y la Unión Europea en Cuba, al que asistirá la alta representante de política exterior, Federica Mogherini.

Las organizaciones convocantes han expresado también su solidaridad con el Movimiento Damas de Blanco, los periodistas y artistas independientes; los defensores de las libertades religiosas y los activistas LGTBI y todas las personas y organizaciones pacíficas.

Los organizadores de la iniciativa han pedido que se ponga fin a los abusos policiales, las condenas a prisión por motivos políticos, las violaciones del derecho a entrar o salir del país, los malos tratos y las torturas en las prisiones, los allanamientos policiales en las casas de disidentes y las detenciones violentas, además del acoso a los activistas.

Por otra parte, en La Habana, el activista Pedro Acosta fue detenido a las dos de la tarde de este viernes en su casa del Casino Deportivo y liberado cuatro horas después. Una oficial, acompañada de dos agentes de la Seguridad del Estado, lo condujo en una patrulla de la PNR hasta la estación de San Miguel del Padrón donde fue sometido a un interrogatorio por más de una hora y media, según contó a este diario.

"Me dijeron que no me permitirían y tampoco a la activista Iliana Hernández hacer ninguna acción pública", detalló el activista, que también mantiene un espacio informativo sobre la realidad cubana a través de las redes sociales.

Previo a la llegada de Federica Mogherini a la Isla, varias organizaciones han hecho un llamado a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el Gobierno de Cuba, debido al agravamiento de la situación represiva en la Isla, según un comunicado publicado este lunes.

