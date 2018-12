El Gobierno afirma que Bolsonaro "miente" sobre presencia de agentes entre sus médicos

(EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró este miécoles que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, "miente" al afirmar que Cuba tenía "agentes e integrantes del Ejército" infiltrados entre los médicos que participaban en el recientemente cancelado programa sanitario Mais Médicos.

"#MaisMedicos Bolsonaro miente. Todos son médicos reconocidos. Casi todos retornaron", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en su cuenta de Twitter estrenada este miércoles como parte de la nueva política de informatización del Gobierno que preside Miguel Díaz-Canel.

#MaisMedicos Bolsonaro miente. Todos son médicos reconocidos. Casi todos retornaron. ¿Dónde están los "nuevos médicos" contratados? No discriminen familias brasilero-cubanas! Lula libre! No Bolton-aros goebbelianos. No neoliberalismo/neofacismo | #LulaLivre pic.twitter.com/6VYBmKiaFs