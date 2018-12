El Gobierno frena la aplicación total del Decreto 349 y propone que sea gradual

El Gobierno cubano ha decidido frenar la aplicación total del Decreto 349, pocos días después de que también cediera en aplicar completamente un paquete de medidas para controlar el sector privado. Este viernes en el programa Mesa Redonda, el ministro de cultura, Alpidio Alonso, anunció que el impopular Decreto 349 solo se aplicará de una manera "consensuada" y "gradual".

Alonso achacó la controversia que ha generado la normativa que regula la difusión artística a problemas de interpretación y defendió la necesidad de poner coto a la "la vulgaridad, el mal gusto, el intrusismo y la mediocridad". No obstante, reconoció que el Decreto, que entró en vigor este 7 de diciembre, todavía no regulará "determinadas áreas de promoción del arte y servicios culturales que en estos momentos no tienen respaldo legal".

El titular del ramo intentó responder a la avalancha de críticas que ha provocado el Decreto 349, pero evitó aludir con nombre y apellido a los artistas que han protagonizado numerosas protestas a las afueras del Ministerio de Cultura, como Tania Bruguera y Luis Manuel Otero Alcántara, o a otros que han volcado su inconformidad en las redes sociales, como el reconocido actor Luis Alberto García.

Ninguna de las voces que se ha opuesto frontalmente a la normativa estuvo presente en el programa televisivo, al que sí acudieron el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, Rubiel García González, presidente de la Asociación Hermanos Saíz y Lesbia Vent-Dumois, presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de la Uneac, quienes argumentaron a favor de implementar la medida.

Rojas aseguró que "los enemigos de la Revolución quieren presentar el Decreto 349 como un acto de censura" y Rubiel García González mencionó las críticas "publicadas en el blog Segunda Cita", pero sin mencionar a su autor, el trovador Silvio Rodríguez, una figura muy cercana a la ideología oficial que en los últimos meses ha estado lanzando críticas a la gestión de Miguel Díaz-Canel.

El decreto 349 ha provocado un terremoto en la comunidad artística de la Isla, donde en los últimos años han ido creciendo los espacios independientes y alternativos. En un país donde cada vez existe un mayor número de estudios de grabación en casas privadas, locales por cuenta propia que contratan directamente a músicos o humoristas y productoras de audiovisuales en paralelo a las instituciones, la normativa constituye un retorno a los tiempos de mayor centralismo.

La medida establece que los creadores deben estar vinculados a entidades culturales supeditadas al Gobierno y, solo así, obtener los permisos necesarios para presentar su trabajo en espacios abiertos al público, como las galerías privadas. Para controlar que se aplique, el Ministerio de Cultura alista un grupo de inspectores que podrá cerrar una exposición o poner fin a un concierto si consideran que no se enmarca dentro de la política cultural de la Revolución.

Los artistas ven en estas potestades un trasfondo político, disfrazado de una lucha contra la vulgaridad, y que podría iniciar una cacería de brujas contra obras incómodas y creadores que critican abiertamente al oficialismo.

El artículo 2.1 del Decreto enumera entre las contravenciones que serán penalizadas la de brindar "servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística". Un punto que Rojas matizó este viernes, cuando subrayó que no se trata de una batalla contra los artistas aficionados y que no es obligatoria la permanencia en una institución estatal.

Durante el programa se transmitieron entrevistas con la trovadora Heidi Igualada, Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba y el actor Fernando Hechavarría, pero ninguno emitió críticas contra el Decreto. Fernando Medrano, coreógrafo camagüeyano, agregó que la normativa estaba concebida para enfrentar la "chabacanería, vulgaridad y mal gusto".

Todos los invitados al programa aludieron a las incomprensiones y tergiversaciones que habían fomentado el descontento alrededor de la norma, y Lesbia Vent-Dumois detalló que con el Decreto "saber leer es saber interpretar", lo cual significaba que "no sabían leer". La funcionaria tachó a los críticos de la medida como "ignorantes" y "mal informados".

Por su parte el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más conocidos en contra de la normativa, considera que las declaraciones oficiales de este viernes están destinadas a "aplacar el revuelo que ha formado la campaña contra el Decreto entre los artistas". Se trata de una estrategia "para dividir la campaña, pero la campaña va a continuar".

"Desde el punto de vista legal lo que vale es el Decreto y no lo que dice un ministro que mañana puede ser destituido", puntualiza el artista. "Una vez más se ignora la legalidad en este país" y lamentó que varios artistas "fueran manipulados" en las entrevistas que se transmitieron en la Mesa Redonda.

El Decreto 349 detalla hasta 19 "contravenciones" o violaciones de la ley, entre ellas organizar conciertos, recitales o exposiciones sin la autorización del Gobierno o divulgar contenidos audiovisuales o culturales violentos, pornográficos, discriminatorios u ofensivos hacia los símbolos patrios.

