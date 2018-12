El Gobierno cede ante las presiones de los cuentapropistas al mantener el derecho a varias licencias

El Gobierno ha cedido ante las presiones y el malestar que llevaban semanas incubándose en las calles cubanas desde que se anunciaron nuevas medidas para reordenar el sector privado. En un gesto inusual, las autoridades han suavizado algunos aspectos de las normas que regulan el trabajo por cuenta propia tras una andanada de críticas populares.

El miércoles en la tarde, en el programa oficial Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Margarita González Fernández, informó que las personas naturales podrán ser autorizadas a ejercer más de una actividad, siempre que "cumplan lo regulado para el ejercicio" de esta forma de gestión.

La decisión contrasta con la normativa que debía entrar en vigor este viernes y limitaba el trabajo por cuenta propia a una sola licencia por persona. Esta decisión había generado amplias críticas, especialmente en el sector de la gastronomía, la renta de habitaciones y otras ocupaciones donde los emprendedores realizan varias actividades vinculadas al servicio que ofrecen.

La decisión contrasta con la normativa que debía entrar en vigor este viernes y limitaba el trabajo por cuenta propia a una sola licencia por persona

Dos normas jurídicas, publicadas este miércoles en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 77, han introducido esa y otras modificaciones en los decretos.

No obstante este evidente paso atrás, González Fernández insistió en que "no hay retroceso" y llamó a los cuentapropistas a actuar en un "ambiente de legalidad, disciplina y orden". La decisión de esta flexibilización "parte del principio de que no deben existir diferencias entre sector estatal y no estatal, y en el primero está permitido el pluriempleo", explicó la ministra.

Otra flexibilización ha sido la de eliminar el límite de 50 capacidades en las actividades de servicio gastronómico en cafeterías, restaurantes, bares y recreación. El "tope" de mesas y sillas lo decidirán las propias características de los locales. La medida se toma tras las presiones de un sector con cuantiosos empleados y elevadas inversiones, especialmente en los restaurantes más enfocados en el turismo extranjero.

Los cuentapropistas ya no tendrán que depositar tres cuotas mensuales tributarias en la cuenta que deberán tener en un banco estatal. Ese número se reduce a dos cuotas para los titulares de licencias en las seis actividades en que están obligadas a hacerlo. En la actividad de panadero-dulcero se incluye ahora también la venta de bebidas no alcohólicas.

La titular del ramo reconoció que los cambios anunciados en julio pasado y conocidos como El Paquetazo , provocaron "malestar y estados de opinión desfavorables", aunque achacó el rechazo a una mala interpretación de la normativa.

La ministra, sin embargo, no detalló si en los próximos días se harán cambios en las medidas que se aplicarán para el sector del transporte, donde existe un gran descontento porque los conductores lamentan que no puedan elegir las rutas y clientes, negociar tarifas y se les cobren impuestos más elevados.

Con estas enmiendas, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel pierde su primer pulso ante la ciudadanía

Con estas enmiendas, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel pierde su primer pulso ante la ciudadanía y se sienta un precedente inédito alrededor de una medida restrictiva dictada por el Ejecutivo. Las flexibilizaciones actuales se han tomado después de que las autoridades mantuvieron reuniones con cuentapropistas para explicarles la normativa. En esos encuentros dominaron las quejas y los planteamientos negativos.

El paso atrás ocurre a poco menos de 48 horas de que comiencen varias iniciativas de protestas organizadas desde el sector privado, especialmente entre los transportistas. Una convocatoria a una huelga, bautizada popularmente como El Trancón , había sido difundida entre conductores de taxis privados de La Habana y otras provincias del país, para iniciarse este viernes.

Con el lema de "Huelga de choferes", un documento al que tuvo acceso 14ymedio , enumera las demandas de un sector estratégico para la movilidad de pasajeros en un país donde el transporte público atraviesa una profunda crisis. "Libertad de movimiento; tener derecho a trabajar en todo el país; un mercado mayorista; la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes", son algunas de las exigencias de estos cuentapropistas.

A finales de octubre 588.000 personas trabajaban por su cuenta, el 13% de la fuerza laboral del país.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.