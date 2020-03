El Gobierno recomienda "no salir del país" para evitar el coronavirus

Se esperaba ayer a la plana mayor del Gobierno en la Mesa Redonda para informar a la población de las medidas que tomará Cuba frente al coronavirus, pero por alguna razón desconocida el presidente Miguel Díaz-Canel no estaba ayer junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, y el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

En su intervención, los políticos insistieron en que, a pesar de las sospechas difundidas, no hay ningún caso positivo de Sars-Coronavirus-2, el virus que causa la enfermedad conocida como Covid-19 y que está alterando la normalidad en más de 100 países del planeta. "No hay hoy en Cuba el nuevo coronavirus, a pesar de las insinuaciones y comentarios que se han hecho en las redes", dijo el primer ministro. "Le podemos asegurar a nuestro pueblo que si este virus entra al país lo informaremos de inmediato", añadió.

Pese a ello, insistieron en que es muy previsible que en cualquier momento se produzca algún caso. "Es real que pueda introducirse el virus en nuestro país, a partir del contexto internacional"

Pese a ello, insistieron en que es muy previsible que en cualquier momento se produzca algún caso. "Es real que pueda introducirse el virus en nuestro país, a partir del contexto internacional", afirmó Portal Miranda.

En este contexto, el Gobierno ha dispuesto un total de 3.100 camas en todo el país, además de otras 100 en terapia intensiva. Los hospitales militares han sido incorporados a la red, con la única excepción del Carlos J. Finlay, en Marianao (La Habana), para dar apoyo sanitario a la red que acogerá los casos sospechosos.

El plan diseñado por las autoridades, que empezó a gestarse en enero -a instancias de Raúl Castro, según Morales Ojeda-, ha ido actualizándose con las informaciones disponibles sobre la evolución del virus. Se han designado los centros para el aislamiento y tratamiento de los casos sospechosos o confirmados de la enfermedad y un grupo de expertos en enfermedades respiratorias han elaborado los protocolos a seguir.

Según el primer ministro, Cuba tiene capacidad para el diagnóstico a través del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) y otros dos laboratorios, uno en Villa Clara y otro en Santiago. El ministro de Sanidad pidió a quienes tengan síntomas respiratorios que no se confíen y acudan a los hospitales ya que hay cuerpos de guardia especializados en enfermedades de este tipo.

En algunos países, como España, la recomendación es precisamente la contraria, permanecer lejos de los hospitales para evitar propagaciones, y referir los síntomas por teléfono para que, en caso de ser sospechoso, se le realice la prueba en casa y solo en caso de positivo sea trasladado para recibir atención ya con ropa de aislamiento puesta.

Si bien las autoridades se mostraron confiadas en la fortaleza del sistema de salud a la hora de tratar a los contagiados, más intranquilidad genera la prevención, primer paso para enfrentar al virus

Si bien las autoridades se mostraron confiadas en la fortaleza del sistema de salud a la hora de tratar a los contagiados, más intranquilidad genera la prevención, primer paso para enfrentar al virus.

Morales Ojeda explicó que no hay oferta de nasobucos por parte de los proveedores, porque la escasez se está dando en todo el mundo ante la alarma generada; pero además indicó que aunque hubiera oferta sería imposible importarlos por la situación económica. Por eso se elabora material para "lograr la producción a nivel familiar e individual de esos elementos de protección".

Según los expertos, los nasobucos más elementales son un elemento de protección que no evita el contagio, sino que frena la propagación, es decir, es el infectado y no el sano quien debe usarlo. Las que sí impiden el contagio son las empleadas por sanitarios.

Morales Ojeda también insistió en la necesidad de que la población acceda a otros productos para la protección, como las soluciones con cloro, por lo que es necesario que el Ministerio de Industrias pueda contar con las demandas de todos los organismos de la Administración Central del Estado que lo necesiten, y para que las personas puedan adquirirlo en la red minorista de Comercio.

La medida más simple y protectora frente a cualquier tipo de virus, incluido este, es lavarse las manos con agua y jabón; pero los problemas para acceder en Cuba a estos dos bienes tan básicos pueden ser un factor preocupante.

Los ministros recordaron ayer en Mesa Redonda que el coronavirus es nuevo y los protocolos pueden ir variando en función del conocimiento de la enfermedad que generan, pero que se parece a otros de su tipo, como el Sars (2003) o el N1H1 (2009). Esto supone que los síntomas son similares a los de una gripe y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en más de un 70% de casos la enfermedad cursa de forma leve. Sin embargo, en algunos otros hay complicaciones respiratorias y en los casos más graves se puede producir la muerte, sobre todo en colectivos vulnerables, como ancianos y personas con patologías previas.

El primer ministro hizo una recomendación a la población: "No salir del país, pues corremos un riesgo, teniendo en cuenta la presencia de esta enfermedad en muchas naciones"

El mayor problema que está provocando el coronavirus es que su tasa de contagio es muy elevada y puede saturar los sistemas sanitarios provocando que se desborde el número de personas a las que se puede atender.

Para ello, junto con un rosario de recomendaciones sanitarias habituales (higiene, aislamiento en caso de síntomas, toser en el codo, evitar el contacto físico...), el primer ministro hizo una recomendación a la población: "No salir del país, pues corremos un riesgo, teniendo en cuenta la presencia de esta enfermedad en muchas naciones".

Cuba está insistiendo en el control de fronteras a pesar de que no ha demostrado ser una medida muy eficaz. Portal Miranda indicó que se ha reforzado el análisis en marinas, puertos y aeropuertos, en particular sobre aquellos visitantes procedentes de los países que presentan casos de coronavirus. "Aunque a veces las personas no lo aprecian, existen escáneres que chequean constantemente la temperatura de los viajeros". Las fallas de este sistema alabado por el ministro están en que el virus se había expandido ya, este martes, por 112 países y que se ha detectado que los asintomáticos ya contagian -y pueden hacerlo por un periodo de 14 días-, por lo que las tomas de temperatura no son determinantes en absoluto.

Portal Miranda también informó de que el grupo BioCubaFarma trabaja en el proyecto de desarrollo de un antiviral cubano, el CIGB 210, y de un candidato vacunal para someterlo a la consideración de China, además de tiras rápidas para el diagnóstico de la enfermedad.

El plan del Gobierno pretende involucrar a todos los ministerios, ya que la gestión de esta crisis es transversal. Entre los que sobresalen está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que prepara un decreto ley para el tratamiento salarial de los posibles enfermos.

Entre los que sobresalen está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que prepara un decreto ley para el tratamiento salarial de los posibles enfermos

El Gobierno llamó también a la calma, a no alarmarse y tomar las medidas individuales correspondientes con responsabilidad y a informarse a través de canales fiables, sin dejarse llevar por bulos y conjeturas.

"A los dirigentes les hemos pedido dar prioridad a esta batalla, sin descuidar otras", zanjó Marrero, que alabó las medidas tomadas por China para contener el virus, así como la velocidad con la que construyeron un hospital. "Hay quienes malintencionadamente responsabilizan a China, insinúan que se ha ocultado información. Incluso, han tenido actitudes racistas, criticando estilos de vida de los chinos. Cuba se ha mantenido al lado del pueblo y el Gobierno chinos", aseguró.

El Gobierno evitó en esta ocasión apuntarse a la teoría de propagación del coronavirus por parte de EE UU, como se leyó en algunos artículos publicados en la prensa oficial. El periodista Patricio Montesinos escribió a principios de febrero un texto en el diario Trabajadores en el que expresaba que "crecen las sospechas de que ese germen fue creado en laboratorios de Estados Unidos como arma bacteriológica de la guerra comercial que Washington desata contra el gigante asiático".

________________________