Guillermo Fariñas sigue detenido, según su madre, que pudo verlo media hora

(EFE).- El opositor Guillermo Fariñas, detenido el martes en Cuba, se encuentra "tranquilo" y "bajo investigación" pero aún no conoce si se le imputa algún delito, informó este miércoles a Efe desde la ciudad central de Santa Clara su madre, Alicia Hernández.

La madre del conocido disidente y Premio Sajarov del Parlamento Europeo (PE) pudo visitarle a última hora de ayer y espera volver a hacerlo esta jornada, aunque no sabe a ciencia cierta en qué dependencias policiales se encuentra retenido Fariñas, ya que fue trasladado por agentes de la Seguridad del Estado en un vehículo que "dio muchas vueltas".

Fariñas fue detenido por la policía cubana cuando salía de su casa para dirigirse a La Habana, donde tenía previsto recoger un visado para viajar este mes a España y a Bruselas por invitación de eurodiputados de varios partidos.

"No lo dejaron llegar, saliendo de la casa a unos pasos lo recogieron", refirió Hernández, quien fue informada de que su hijo permanecerá detenido "de 48 a 72 horas".

La madre de Fariñas conversó con él media hora y le llevó alimentos.

"Me recogieron y me regresaron (...). Tiene buen ánimo, se encontraba tranquilo y está esperando a que le digan cuál es el motivo por el que no puede trasladarse a La Habana", manifestó la mujer.

La madre descartó que su hijo haya iniciado una huelga de hambre, un tipo de acción que el opositor ha empleado en numerosas ocasiones para protestar

La última de estas huelgas, la número 25, tuvo lugar en 2016 y se prolongó 54 días para pedir al Gobierno de la isla el cese de la represión contra los disidentes.

El opositor, de 57 años, lidera, el ilegal Frente Antitotalitario Unido (Fantu) y en 2010 recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo por la defensa de los derechos humanos.

Su detención se suma a la de José Daniel Ferrer, otro conocido opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) que se encuentra preso desde octubre pasado en Santiago de Cuba por una supuesta agresión a otro hombre, un cargo que sus allegados niegan a la vez que aseguran que se trata de un delito "prefabricado" por el Gobierno.

El Gobierno de Cuba, por su parte, considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios" al servicio de los intereses de Estados Unidos y niega que tenga presos políticos en sus cárceles.

