Guillermo del Sol depone su huelga de hambre tras 55 días

El activista religioso y periodista independiente Guillermo del Sol interrumpió, este sábado en Santa Clara, una huelga de hambre que duró 55 días con el objetivo de denunciar las arbitrariedades del Estado cubano contra los 150 disidentes 'regulados’.

En declaraciones a 14ymedio Del Sol contó que fue al filo del mediodía que tomó la decisión. “Me impulsó que son demasiadas ya las personas que me lo estaban pidiendo y no se puede ser tozudo en la vida, hemos logrado mucho, no creo que porque se haya parado la huelga se acabó la lucha ni el reclamo”, dijo.

El periodista ahora tiene la vista puesta en nuevos retos mientras recupera fuerzas. “Pienso seguir ayudando a todos porque yo puedo ser un regulado mañana y en Cuba hay muchas cosas que hacer y me necesitan más vivo que muerto, necesitan la experiencia”.

Para Del Sol la generación más nueva tienen hoy a su favor “algo muy importante” que es precisamente “la juventud” pero opina que “les hace falta una persona que los oriente, que les cuente cosas de historia que no se cuentan para que puedan ser mejores” que la generación a la que él pertenece.

Del Sol tomó la decisión de dejar de comer el 12 de agosto pasado después de que los funcionarios de Migración del aeropuerto de La Habana anunciaron a su hijo que no podía salir del país. "A los tres o cuatro días de comenzar la huelga a mi hijo le quitan la regulación pero yo había tomado la decisión de extender mi reclamo a todos los regulados", explicó. En los últimos años las autoridades cubanas han usado estas restricciones de viaje como una estrategia represiva contra activistas, opositores y reporteros independientes.

El activista es miembro de la Iglesia Católica Antigua, declarada ilegal por la Oficina de Atención para los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del Partido Comunista. Además, dirige la agencia de prensa independiente Santa Clara Visión.

Esta no fue la primera vez que Del Sol se declaraba en huelga de hambre. El ayuno anterior culminó el 20 de mayo del 2017, tras veinte días sin probar alimentos como exigencia para que le devolvieran unos equipos de filmación que la policía le había incautado. En aquella ocasión logró su reclamo.

