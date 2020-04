La Habana aumenta poco a poco su aislamiento

Una parte del municipio de El Cerro, en La Habana, entró este miércoles por la tarde en aislamiento por el aumento del número de casos de coronavirus en esa zona. Es el segundo barrio de la capital en el que se decretan medidas especiales de contención del covid-19.

Las cuatro manzanas comprendidas entre las calles Buenos Aires, Agua Dulce, Diana, Carvajal, Serafines, Alejandro Ramírez y Flores, estarán controladas para evitar la circulación innecesaria de personas.

"No es solo un problema de la policía, sino de todos. No puede estar la población deambulando y realizando actividades que no tienen justificación alguna", dijo el presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Luis Antonio Torres Iríbar.

Las autoridades municipales alertaron de los múltiples casos positivos asintomáticos, de ahí la llamada a restringir la movilidad, pero también recordó que hay que acudir al médico si se tiene síntomas compatibles con la enfermedad.

El municipio El Cerro es uno de los más poblado de la capital cubana y se halla también entre las zonas habaneras con mayor presencia de cuarterías y casas en regular o mal estado. Junto a los problemas habitacionales, el área se ha caracterizado también por tener serios problemas en el suministro de agua, agudizados ahora con la sequía.

Reinado García Zapata, vicepresidente del CDP, añadió que se observa mucho movimiento de población en zonas como Buenos Aires y el municipio Diez de Octubre, y recomendó que se reduzca, lo que hace suponer que podrían ser los siguientes en que haya que tomar medidas.

Plaza de la Revolución y El Cerro siguen siendo los casos con mayor número de positivos y se procederá a tomar nuevas medidas en el Consejo Popular de Lotería, en el municipio de Cotorro.

Las medidas tomadas la semana pasada en El Carmelo, situado en el reparto céntrico de El Vedado, fueron finalmente más suaves de lo esperado y se limitaron a pedir a la población que permanezca en sus casas salvo quienes realizan fuera un trabajo "imprescindible".

García Zapata pidió más rigor en los transportes interprovinciales que están autorizados como excepción. Señaló un incremento del número de personas que abordan los vehículos en zonas prohibidas mediante acuerdos ilegales con los choferes. Además, añadió que se ha de aumentar el control de los talleres de producción de mascarillas para garantizar la distribución racional.

Según Tatiana Viera, coordinadora del CDP, hay 27 instalaciones de aislamiento epidemiológico y se han previsto otras instituciones para alojar al personal sanitario procedente de otras provincias para reforzar la terapia intensiva, entre ellos un hotel de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la la Casa de Visita de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Entre algunas de las medidas adicionales que se han tomado está la limitación del horario de servicios de gastronomía y comercio, que cerrarán a las ocho de la noche. Además, los establecimientos estatales como los de trabajadores por cuenta propia que daban servicio las 24 horas reducirán su horario a la mitad y solo trabajarán de día.

También se ha aprobado la presencia de una representación de la Fiscalía de La Habana en cada unidad de la policía para sancionar a quienes violen medidas como el uso de mascarillas o la prohibición de consumir alcohol en la vía pública. Además, se limita la venta de ron a una botella y las cervezas podrán ser adquiridas únicamente si el cliente compra también comida para llevar a casa.

Serán multados quienes pretenden organizar colas en puntos de venta y la comercialización de productos en la vía pública. "La población sale a comprar en los mercados y debe resolver con prontitud", indicaron las autoridades provinciales, que pidieron que se mejore la producción de alimentos y el control de las unidades de comercialización de productos agropecuarios.

