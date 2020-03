Hospitalizados tres estudiantes universitarios por sospecha de coronavirus

Tres estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría de La Habana, Cujae, fueron remitidos al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) bajo observación ante la sospecha de que estar contagiados con el coronavirus.

Un estudiante de arquitectura, amigo de los tres hospitalizados, confirmó a 14ymedio que son tres los alumnos que estuvieron en contacto con una persona que ha dado positivo al virus tras su regreso a Panamá.

“No les están dejando hablar directamente con nadie”, contó uno de los estudiante que no ha podido comunicarse ni siquiera a través de mensajería instantánea con los jóvenes tras ser ingresados.

Los estudiantes compartieron a través de WhatsApp fotografías y muchos de los detalles del proceso de llegada al IPK donde están siendo atendidos, pero en un momento dejaron de interactuar por esa vía.

Un comunicado interno que se hizo público en la Facultad de Arquitectura explicó que los estudiantes habían tenido contacto con tres profesores y que esas clases en específico no se impartirían esta semana “como medida preventiva y de seguridad”.

En el texto se asegura que no se suspenderán las clases hasta que no haya un dictamen médico pero se cancelará la inauguración de los juegos deportivos “13 de marzo” y también los talleres internacionales Prats y New School.

La administración del centro escolar recomienda además “mantener la calma y la serenidad” y cumplir con “las medidas higiénicas y sanitarias orientadas por el Ministerio de Salud Pública”.

El documento asegura que en cuanto se tenga “la información con certeza” será comunicada de forma inmediata y “se tomarán las medidas adecuadas y correspondientes”.

Hasta este miércoles, las autoridades sanitarias cubanas han sostenido que en la Isla no hay casos confirmados de coronavirus aunque se ha estudiado a decenas de viajeros con síntomas sospechosos.

Estudiantes internos de la Facultad de Arquitectura lamentan que el llamado a extremar la limpieza y la higiene ocurre en un momento de dificultades con el suministro de agua y de otros útiles de aseo. “Normalmente el agua llega una vez cada dos días y total, cuando llega es por gusto, los tanques dan asco”, contó uno de los alumnos a este diario.

La revista Alma Mater publicó esta tarde en su página de Facebook un mensaje donde aseguraba que en Cuba “no hay casos confirmados del nuevo coronavirus” y no hizo alusión alguna a los sucesos de la Facultad de Arquitectura.

La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles que el coronavirus (COVID-19) ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

