Trasladan al hospital al huelguista de hambre Guillermo del Sol

Al cumplir 40 días en huelga de hambre, el periodista y activista religioso Guillermo del Sol ha sido trasladado este viernes al mediodía al hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde reside.

Del Sol se encuentra en estado crítico tras 40 días sin ingerir alimentos, según aseguró a 14ymedio su hijo Adrián del Sol Alfonso. “Acabamos de llegar al hospital porque él tuvo una recaída, casi un desmayo, ahora está en observaciones pero todavía no le han puesto nada, ni suero ni otro tratamiento”, señaló.

Este jueves un oficial de la Seguridad del Estado visitó la vivienda de la familia, en Santa Clara, pero "no vino a negociar sino hostigar", apunta.

Del Sol tomó la decisión de dejar de comer el 12 de agosto pasado después de que los funcionarios de Migración del aeropuerto de La Habana anunciaron a su hijo que no podría salir del país. El activista comenzó entonces una huelga de hambre para exigir el cese de las arbitrariedades contra 150 disidentes 'regulados'.

"Mi padre anoche no durmió bien, en las últimas 72 horas ha pasado a un estado de complejidad debido al deterioro de su salud, ya son 40 días de inanición, en huelga de hambre", detalla su hijo. "Sus parámetros están descompensados completamente, el médico está viniendo todos los días ahora".

"Ayer pasó la noche con ganas de vomitar, me cuesta comunicarme con él, ya no tiene la facilidad de palabra, a veces le pregunto algo y no me responde". El joven explica que Del Sol se mantiene acostado y despierto. "Estoy muy preocupado por su situación y su salud", reitera.

En una entrevista con este diario el activista había pronosticado que las autoridades cubanas estarían en silencio hasta que estuviera agonizando. “Eso si no deciden dejarme morir. Pero de ellos depende", argumentaba. Una situación que parece estarse cumpliendo.

El oficial de la Seguridad del Estado que lo visitó este 19 de septiembre llegó vestido de civil. "Vino a criticar, a recriminar las acciones que realizamos", cuenta Adrián del Sol Alfonso. En los primeros 27 días sin probar alimentos, el activista perdió 21 kilogramos de peso.

No es la primera vez que Del Sol se declara en huelga de hambre. La anterior culminó el 20 de mayo de 2017, tras más de veinte días sin probar alimentos como exigencia para que le devolvieran unos equipos de filmación que la policía le había incautado. En esa ocasión, el también periodista independiente y pastor evangélico logró su reclamo.

"Sé que exigir el cese de las regulaciones arbitrarias a los 150 regulados que hemos podido contabilizar parece una locura y que exigir sólo la revocación de esa condición en mi hijo hubiese sido más fácil", aseguró Del Sol hace unas semanas, pero "el mundo tiene que conocer que el Gobierno cubano quiere convertir nuestras fronteras en barrotes".

Este viernes, el activista obtuvo una victoria al lograr el objetivo de una petición que abrió en la plataforma Change.org para recoger firmas que apoyaran la destitución del director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, quien acaba de dimitir. Del Sol aseguró que muchos cubanos lamentaban que la emisora ya no cumplía su función real sino que se dedicaba a complacer "cuestiones personales" de su director.

En los últimos años las autoridades cubanas han usado las restricciones de viaje como una estrategia represiva contra activistas, opositores y reporteros independientes. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación nacional ha denunciado esta práctica y en las redes sociales, el reclamo se expresa con la etiqueta #Ni1ReguladoMás, que ayuda a sensibilizar a la opinión pública y a presionar a las autoridades cubanas.

