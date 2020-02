Impiden la salida de Cuba a cinco activistas invitados al Parlamento Europeo

Las autoridades cubanas impidieron a cinco activistas viajar este sábado a Bruselas, donde estaban invitados para participar en una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos, organizada por el partido español Ciudadanos.

Kirenia Yalit Núñez Pérez, Amaury Pacheco del Monte, Manuel Cuesta Morúa, Maydolis González y Cristina Rodríguez Penton no pudieron abordar el avión que los llevaría a Europa. Algunos de ellos ni siquiera lograron salir de sus casas, debido al cerco policial de la Seguridad del Estado alrededor de sus viviendas, mientras que otros se enteraron de que estaban regulados al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

"No me dieron razón alguna de por qué no puedo viajar, simplemente me dijeron que tenía una prohibición de salida", comentó vía telefónica a 14ymedio el opositor Manuel Cuesta Morúa. "Es la primera vez que me ocurre pero he estado siguiendo las noticias y sé que en los últimos días la lista de regulados ha crecido mucho".

El artista Amaury Pacheco también sufrió este sábado su primera negativa de salida de la Isla desde que en enero de 2013 entró en vigor una reforma migratoria que flexibilizó los trámites para viajar al extranjero. "No me dejaron salir de la cárcel grande", apuntó en conversación con este diario.

Pacheco ha sido una de las voces que de manera más intensa ha criticado el Decreto 349 que intenta regular la creación y la difusión artística, una denuncia que mantiene junto a su labor creativa: "No me dejan salir pero aquí tengo mucho trabajo por hacer".

La policía política amenazó a la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez con acusarla por desacato si salía de su casa rumbo al aeropuerto

La policía política amenazó a la activista Kirenia Yalit Núñez Pérez con acusarla por desacato si salía de su casa rumbo al aeropuerto. "Acaba de presentarse el supuesto mayor Alejandro para amenazarme que no podía salir de mi domicilio", escribió en su muro de Facebook.

Tras conocerse la noticia, el eurodiputado español de Ciudadanos José Ramón Bauzá responsabilizó de la prohibición de salida a Miguel Díaz-Canel, de quien dijo a través de Twitter que teme que la Unión Europea "le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura".

"Nada ni nadie me va a impedir seguir denunciando a la dictadura. El pueblo cubano será libre", agregó el diputado europeo.

Protestó también la organización no gubernamental Civil Rights Defenders, co-organizadora del evento junto con Ciudadanos. "Este es otro claro ejemplo de la continua violación de derechos humanos en Cuba", declaró el director ejecutivo de la ONG sueca, Anders L. Pettersson, quien llamó a la UE a "repensar su política sobre Cuba".

En los últimos años la lista de opositores, periodistas independientes y artistas que no pueden salir del país ha ido aumentando. Al principio, la Seguridad del Estado impedía viajar a los disidentes mediante arrestos arbitrarios, pero desde 2018 se ha vuelto más común la estrategia de informarles de su estatus de regulados en el momento de pasar por la ventanilla de Inmigración.

Unos días antes, el 29 de enero, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina también fue regulado al intentar viajar desde el Aeropuerto José Martí de La Habana haci Estados Unidos. Después de conocer su situación, el miembro de la Alianza Democrática Oriental (ADO) fue presuntamente trasladado a una estación de policía en la capital cubana y hasta el momento se desconoce su paradero.

