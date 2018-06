La Justicia de Kenia permite a 100 médicos cubanos trabajar en el país

(EFE).- Un tribunal de Kenia decidió este martes desestimar un caso judicial que buscaba paralizar el trabajo de 100 médicos de Cuba llegados hace dos semanas por un convenio de cooperación firmado entre los dos países.

La Justicia keniana no ha encontrado suficientes pruebas que consigan demostrar que el Gobierno cometió alguna irregularidad al contratarles, permitiendo, por tanto, que comiencen su trabajo, según informó este martes la cadena de televisión local Citizen TV.



Los médicos cubanos tenían prohibido temporalmente trabajar en el país africano hasta el pronunciamiento del Tribunal de Relaciones Laborales y Empleo sobre la legalidad de sus contratos.



Tres doctores kenianos en paro interpusieron una demanda alegando que los médicos cubanos no tienen licencia para practicar la medicina en el país, y que no hay pruebas de que Kenia tenga falta de personal médico que se deba suplir con trabajadores extranjeros.



"Los demandantes no han demostrado que los derechos de los médicos y de los especialistas hayan sido vulnerados por la decisión de importar doctores cubanos", explicó en su sentencia el juzgado.

No obstante, la sentencia contempla que el Gobierno cometió un error al no invitar al sindicato médico para que ofrezca su visión antes de tomar la decisión de traer a especialistas extranjeros.



En una visita oficial a Cuba en marzo, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, anunció un acuerdo con el Gobierno del entonces presidente, Raúl Castro, para traer al país africano a cien médicos cubanos y enviar a Cuba a cincuenta facultativos kenianos para que reciban formación.



Los primeros médicos de la misión llegaron el pasado 6 de junio y en un mes serán enviados a clínicas de todo el país.



Cuba dio el pasado 8 de junio como iniciada su misión médica, que incluye a radiólogos, cirujanos plásticos y ortopédicos, neurólogos y nefrólogos, en Kenia, a pesar de la paralización judicial.



El sector médico de Kenia, representado por el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU), ha criticado la llegada de galenos cubanos con el argumento de que es cierto que hay una falta de personal médico en el país, pero que existen 1.400 doctores kenianos que esperan un empleo desde mayo de 2017.



El KMPDU estima que hay 4.344 médicos trabajando en el sector público en Kenia para una población de unos 48 millones de personas.



El sindicato denuncia un déficit de 34.445 doctores en el país, si se tiene en cuenta el ratio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda entre 44 y 45 profesionales sanitarios para cada 10.000 pacientes.



En Kenia trabajan actualmente 2.400 médicos extranjeros, sobre todo de Egipto, la India y Pakistán, según los datos del sindicato, y la mayoría no son especialistas.

