Liberado Guillermo Fariñas, que no podrá salir de Santa Clara en los próximos días

Guillermo Fariñas fue puesto en libertad este jueves después de pasar dos días detenido durante los que recibió el apoyo de la comunidad internacional, aunque no podrá abandonar Santa Clara en los próximos días, según le advirtieron las autoridades. El opositor fue arrestado en Santa Clara, donde reside, este martes, cuando se dirigía a La Habana para recoger un visado que necesitaba para viajar a Europa, donde tenía previstos varios actos.

Su esposa, Wendis Castillo, informó de su puesta en libertad y denunció que la Seguridad del Estado le ha advertido que no podrá salir de Santa Clara hasta después del 20 de febrero puesto que no "van a permitir que sabotee las relaciones entre Cuba y la UE".

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, había intercedido por él pocas horas antes pidiendo su liberación y uniéndose a las voces de varias eurodiputadas que precedieron al italiano. "Hago un llamamiento a la liberación inmediata de Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010, arrestado en Cuba. La libertad de pensamiento es un derecho que no debe privarse a ninguna persona", escribió en su cuenta de Twitter.

La madre del opositor, Alicia Hernández, pudo visitarlo el día anterior para verlo y llevarle comida. "No lo dejaron llegar, saliendo de la casa a unos pasos lo recogieron", indicó.

"Me recogieron y me regresaron (...). Tiene buen ánimo, se encontraba tranquilo y está esperando a que le digan cuál es el motivo por el que no puede trasladarse a La Habana", agregó.

También el periodista Boris González Arenas fue liberado este jueves tras ser detenido en su casa en La Habana, según denunció su esposa Juliette Isabel Fernández en Facebook.

"Tres hombres vestidos de civil, encabezados por el que se presentó como capitán Pável de la Policía, le dijeron, sin siquiera una citación mal elaborada como las que acostumbran a presentar, que tenía que acompañarlos para hablar con su superior", escribió Fernández.

"Boris tenía que explicar algunas ausencias suyas a citaciones anteriores. Entonces lo redujeron con violencia, lo sacaron a la fuerza de la casa y se lo llevaron esposado. Solo atiné a exigirle al segundo hombrón que no le apretara el cuello con el brazo. Una hora más y nuestros hijos hubieran estado presentes", lamenta.

González Arenas fue liberado al filo de las 8:00 pm de la unidad de policía de San Miguel del Padrón, después de casi ocho horas de arresto, según informó Fernández a este diario.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la detención del reportero y la calificó de "violenta y arbitraria". Boris González Arenas, que además de periodista independiente es miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, ha explicado que todas las citaciones que ha recibido carecían de los requisitos básicos y no cumplian con la legalidad. A veces estaban mal impresos, otras están solamente firmados por personas sin precisar nombre y apellidos con claridad.

________________________