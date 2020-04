La causa por "daños" contra Luis Manuel Otero Alcántara queda sobreseída provisionalmente

La causa abierta contra Luis Manuel Otero Alcántara por un presunto delito de daños ha sido sobreseída provisionalmente por falta de pruebas, por lo que el caso queda archivado hasta que "nuevos elementos permitan ponerlo en curso".

El documento, al que tuvo acceso este diario, le fue entregado este miércoles al artista a través de su abogado.

"Ahora solo queda abierta la causa por ultraje a la bandera", dice Otero Alcántara, aunque el sobreseimiento es provisional. "No sé cuál es la jugarreta política ahora, pero es así. Esto que ha ocurrido lo considero otra victoria de la presión que se ejerció por todos lados. Hemos ido acumulando victorias, primero el 349 (un decreto que, en la práctica, impedía a los artistas independientes desarrollar su trabajo y que fue parcialmente modificado por la presión de los afectados). Que yo este en calle es otro triunfo", dijo el artista a 14ymedio.

Otero Alcántara fue avisado por su abogado, a primera hora de la mañana, de que debía ir "caminando" a la estación de Policía para que le dieran"una información de la Fiscalía Nacional de la República". El artista se negó a ir por estar aislado en su casa. "Si quieren, o me vienen a buscar cumpliendo todos los protocolos sanitarios, o me traen la información a donde paso mi cuarentena (que ellos saben bien donde es), o me envian la info por whatsapp, pero no me muevo", advirtió.

Otero Alcántara fue arrestado el 1 de marzo al salir de su vivienda y puesto en libertad la noche del viernes 13 de marzo tras una campaña que artistas e intelectuales llevaron a cabo por su liberación. Horas antes de que fuera excarcelado, Amnistía Internacional lo había declarado prisionero de conciencia, exigiendo su inmediata liberación.

El primer juicio, por "ultraje a los símbolos patrios", estaba previsto para el 11 de marzo, pero fue aplazado hasta nuevo aviso "por las condiciones económicas del país".

