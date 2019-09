El artista Luis Manuel Otero Alcántara cumple 48 horas detenido

El artista Luis Manuel Otero Alcántara cumple este domingo más de 48 horas detenido, después de que fuera arrestado a la salida de una exposición en el barrio de San Isidro, La Habana Vieja, según informó a 14ymedio la curadora Claudia Genlui Hidalgo.

Otero Alcántara fue detenido a las 11:30 de la noche del jueves. "Estábamos con un grupo de amigos en la la Galería Gorria, dejé solo a Luis un momento para hacer una gestión y cuando volví nadie sabía decirme dónde estaba”, recuerda Genlui.

Los vecinos fueron los que le contaron a la joven que la policía se había llevado a Otero Alcántara en una patrulla y de forma violenta. “Fueron entre 4 o 5 policías y hasta unos golpes le dieron para meterlo en el auto, todavía no tenemos noticias de para qué unidad lo llevaron", explica.

Amnistía Internacional alertó en su cuenta de twitter sobre la situación del artista: "Recibimos reportes de que Luis Manuel Otero y otros artistas activistas fueron detenidos anoche en La Habana, #Cuba. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Luis Manuel".

🚨Recibimos reportes de que Luis Manuel Otero y otros artistas activistas fueron detenidos anoche en La Habana, #Cuba.



Hasta el momento, se desconoce el paradero de Luis Manuel. @DiazCanelB y @fernandorojas_6: estamos alertas a su situación #NoAlDecreto349 pic.twitter.com/WBM9tO8lVX — AmnistiaOnline (@AmnistiaOnline) September 14, 2019

En el tuit fueron etiquetados el viceministro de cultura Fernando Rojas y Miguel Díaz-Canel. Rojas evitó responder directamente sobre el paradero del artista y escribió en la red social: "Ayer estuvo en inauguración de evento Post it de Artistas jóvenes cubanos, como libre y buen espectador. Me lo acaba de decir un amigo común".

Genlui explica a este diario que, efectivamente, asistieron a esa actividad y que unas horas más tarde fue cuando ocurrió la detención del artista.

El viceministro insistió en desacreditar a Otero Alcántara al afirmar que "no representa a los 50 mil artistas cubanos por razones de pura estética" y que "no tiene aval artístico" para realizar su labor.

Este domingo, el artista continúa en paradero desconocido y en la noche, de no ser liberado, se cumplirán 72 horas de su detención. "Lo que tienen con Luis Manuel ya es mucho, no lo dejan tranquilo, no podemos ni caminar en paz por la calle", afirmó Genlui.

Otero Alcántara ha sido arrestado en numerosas ocasiones por sus intervenciones artísticas y es una de las caras más visibles de la lucha contra el Decreto 349, que limita la creación y exhibición artística independiente.

El artista es miembro del Movimiento de San Isidro y conocido en la Isla por su arte contestatario. En 2016 creó el Museo de la Disidencia en Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y crítica.

