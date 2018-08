Maltratar a un perro o un caballo sale gratis... por el momento

Hace un año la imagen de un hombre quemando vivo a un perro en las calles de Manzanillo a la vista de los vecinos encendió las redes sociales. A pesar de provocar la indignación de las muchas personas que condenaron el asesinato del indefenso animal, el manzanillero quedó impune, porque la ley no prevé condenas para este tipo de hechos.

El suceso encendió la mecha de un movimiento que desde entonces ha multiplicado sus acciones para promover la protección animal en Cuba. Su objetivo ahora es poner sus inquietudes en la agenda social y que, en el contexto del debate de la reforma constitucional, se promulgue una ley para ese fin.

Gretel Montes de Oca, protectora de la organización Cubanos en Defensa de los Animales (CeDA), afirma que en la Isla cualquier tema relacionado con la protección animal es "muy polémico". En su opinión, el maltrato, abandono y crueldad contra los animales se produce tanto en el entorno doméstico como en las calles y centros de trabajo. Además, denuncia la violencia del Centro de Observación Animal (Zoonosis), que captura animales callejeros para sacrificarlos después.

Montes de Oca acusa de inacción al Consejo de Estado y "los ministerios pertinentes", a quienes su asociación ha dirigido cartas sin obtener respuesta alguna

Montes de Oca acusa de inacción al Consejo de Estado y "los ministerios pertinentes", a quienes su asociación ha dirigido cartas sin obtener respuesta alguna y se muestra preocupada porque en los debates de la Asamblea Nacional para la reforma de la actual Constitución no se incluyó de ninguna manera la demanda de una ley de protección animal. "No hay ningún interés porque en Cuba no se tiene presente a los animales" y, por tanto, no existe conciencia de la necesidad "tan urgente" que hay de legislar al respecto.

Odalis Velázquez, otra de las protectoras de CeDA, se manifiesta en la misma línea. "Cuando el Gobierno decide aprobar una ley, la aprueba y ya", afirma. Pero este no es un "tema que le interese a ningún funcionario".

Las imágenes de perros y gatos expuestos a tratos crueles o cachorros que están sufriendo hambre y a merced de las inclemencias del tiempo son frecuentes en todo el país. También es habitual el uso descontrolado de caballos para la transportación de personas. Bajo lluvia o sol, estos animales arrastran por largas jornadas carruajes destinados tanto al paseo por zonas turísticas como a medio de transporte. De este modo, es habitual ver a los dueños de caballos golpeándolos para que suban una pendiente muy inclinada o, simplemente, para que vayan más rápido.

En Cuba no es delito herir, maltratar, explotar o matar a un animal, tampoco es delito que una mascota sea desatendida cuando está enferma, sea mal alimentada o expuesta al frío o la lluvia por su dueño. Ante la ausencia de una ley efectiva que criminalice el abuso hacia los animales la impunidad reina y ampara este tipo de actitudes. En algunos puntos específicos de la capital, como el de la calle Obispo de La Habana Vieja, hay personas que exponen a decenas de cachorros que han sido separados de sus madres y se exhiben enjaulados para ser vendidos.

En Cuba no es delito herir, maltratar, explotar o matar a un animal, tampoco es delito que una mascota sea desatendida cuando está enferma, sea mal alimentada o expuesta al frío o la lluvia por su dueño

La CeDA publicó este jueves una carta en su página de Facebook en la que plantea agregar al artículo 86 de la Constitución: "Se reconoce que los animales son seres vivos que sienten y deben ser tratados ética y humanamente por lo que el maltrato hacia ellos se considera destructivo de la armonía y respeto por la naturaleza, así como una causa potencial de violencia social, y resulta punible".

La asociación considera que esta nueva redacción es indispensable para más específicos, puesto que la Carta Magna de 1976 no forzaba al gobierno a legislar a favor de los animales.

Inalkis Rodríguez, periodista y defensora de los animales residente en Camagüey, considera valiosa la propuesta y cree que es muy importante incluir este punto en el proyecto de Constitución, pero advierte de que lo más importante es desarrollar la ley y que se cumpla. "No se hace nada con dejar las palabras de adorno", subraya.

Las peleas de perros constituyen otra de las violaciones más graves de los derechos de los animales. Estas actividades son clandestinas, ya que son ilegales, no por la violencia que implican contra los perros, sino porque el juego y las apuestas están prohibidas en Cuba. Con todo, no no es difícil saber en cada barrio dónde y cuándo ocurrirá una.

Al debate internacional sobre los derechos de los animales a nivel mundial, que hoy se cuestiona, por ejemplo, la existencia de los zoológicos, Cuba llega con retraso. En el zoo de la capital ni sus trabajadores ni sus visitantes contemplan la idea de su desaparición a pesar de que el centro, ubicado en la Avenida 26 de Nuevo Vedado, ha recibido varias denuncias por maltrato. Ha ocurrido que han puesto a la vista pública animales, por ejemplo caballos, con la advertencia de que no están en exhibición si no que forman parte de los alimentos de otros animales de la instalación.

El Periodo Especial supuso una etapa desastrosa para el bienestar de los animales. La emigración masiva influyó también en el abandono masivo de las mascotas de quienes huían del país. Según las últimas estadísticas publicadas por el Departamento de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que datan del 2012, en Cuba había en esa fecha más de 200.000 perros callejeros.

El incremento del acceso a las redes sociales o la existencia de páginas como Revolico ha servido de ayuda a la hora de buscar refugio a estos animales así como también para familias que intentan localizar a sus mascotas perdidas.

Javier Núñez González, abogado del Bufete Colectivo de Pinar del Río, dijo a la prensa oficial que "es imprescindible una Ley de Protección de los Animales" porque para poder sancionar y educar "es necesario establecer como delito el abuso animal".

También la Oficina del Historiador de la Ciudad promueve desde hace una década en La Habana Vieja campañas masivas de desparasitación para perros callejeros. Algunos centros de estudios y de trabajo en ese municipio tienen como "ahijados" a perros a los que ponen al cuello una credencial con un nombre para evitar que se los lleve el carro de Zoonosis.

Aniplant a finales de los años 80 presentó un proyecto de ley sobre protección y bienestar animal que nunca se concretó

También en el ámbito oficial desarrolla su trabajo la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant), que a finales de los años 80 presentó un proyecto de ley sobre protección y bienestar animal que nunca se concretó.

En cambio, la CeDA trabaja desde un entorno más independiente y se describe como "un proyecto sociocultural y humanitario con base en las comunidades de La Habana" que tiene como objetivo "disminuir las poblaciones callejeras de perros y gatos" y "educar a la población, especialmente niños y jóvenes, en la no violencia contra los mismos". Para su labor de rescate de animales callejeros y la promoción de una adopción responsable de los rescatados trabajan, además de con sus miembros, con ciudadanos que son sensibles al tema y brindan su ayuda de forma voluntaria.

De igual manera está el trabajo que hacen decenas de voluntarios del grupo Protección de Animales de Ciudad (PAC), una organización que nació de una iniciativa ciudadana y que busca desde hace años promover una ley que proteja los derechos de los animales. Entre sus acciones más notables están las campañas de esterilización y recogida de medicamentos y alimentos. Además, realizan actividades para la promoción de adopciones y el rescate de animales abandonados para encontrarles un hogar de tránsito en casas de acogida de su red de voluntarios.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.