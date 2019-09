Un juez de Miami concede el asilo político al polizón cubano

Un juez de Miami otorgó este martes el asilo político al joven cubano Yunier García Duarte, quien llegó a Estados Unidos escondido en un avión de la aerolínea Swift que partió del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana rumbo a Miami el pasado 15 de agosto.

"Asilo otorgado, Gobierno apela" comunicó brevemente el abogado de inmigración Wilfredo Allen a varios medios de prensa y precisó que debido a la apelación es muy probable que el joven polizón deba permanecer detenido.

El asilo político es la única opción que tiene el polizón para quedarse en Estados Unidos, donde tiene varios familiares.

En su primera entrevista con las autoridades migratorias de EE UU, García había demostrado un "miedo creíble" si lo mandaban de regreso a la Isla, un requisito legal para poder solicitar el asilo político en el país. El joven declaró a medios locales que temía por su vida en caso de ser repatriado a Cuba, de donde escapó en la bodega de un avión.

"Arriesgué mi vida, espero que me reciban. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos", dijo a Telemundo.

"El que no se arriesga no gana", agregó el joven que dijo haberse subido al avión porque Estados Unidos es un país respetuoso de la ley. “Si me deportan me torturan para saber si tuve cómplices". "Lo hice solo", agregó durante una llamada telefónica desde el Centro de Detención Krome, en su conversación con la televisora.

"No regreses niño, porque no sé qué pueda pasar contigo", había dicho ante las cámaras, desde La Habana, Daysi Duarte, la madre de García, en un emotivo video divulgado por Univisión 23. Entre lágrimas, la mujer, que tiene un padecimiento grave del corazón, envió un mensaje a su hijo asegurándole que ella resistiría. "Que él sepa que yo estoy fuerte", dijo.

El joven relató que el viaje había sido muy difícil y que apenas podía respirar en la bodega del avión. El polizón trabajaba en el departamento de equipaje en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando aprovechó la oportunidad para quedarse en la bodega de un avión de la aerolínea Swiftair.

Al llegar a Miami, García iba vestido con una camiseta con el logo de Ecasa Cuba, la empresa de aeropuertos y servicios aeronáuticos de la Isla.

