El huracán Michael agita el occidente de Cuba antes de entrar en el Golfo de México

Los residentes en el occidente de la Isla viven este lunes bajo fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias como consecuencia del paso del huracán Michael, de categoría 1 en la escala de intensidad Saffir-Simpson. Las rachas de viento del meteoro, que alcanzan hasta 130 kilómetros por hora, afectan especialmente a algunos municipios de las regiones del sur de las provincias de Artemisa, Pinar del Río y Mayabeque.

El Estado Mayor de la Defensa Civil ha decretado la primera fase del protocolo ante huracanes en Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y el Municipio Especial Isla de la Juventud ante las previsibles inundaciones costeras que causará el paso de Michael antes de adentrarse en el Golfo de México tras cruzar el canal del Yucatán, muy cerca del Cabo de San Antonio.

En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Rick Scott, ha decretado el estado de emergencia. En su último parte de las 11 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes ha advertido de que Michael seguirá ganando intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría mayor y que llegará a Flo

El huracán Michael ha cortado el paso por varias carreteras y la caída de postes eléctricos, y se prevé que en las próximas 24 horas continúe su avance por el norte y aumente de intensidad. Por el momento las clases no han sido suspendidas en la Isla pero la asistencia a las aulas ha estado "por debajo de lo común", confirmó a este diario la directora de un centro docente en la barriada del Cerro, en La Habana.

"Desde ayer en la noche las condiciones del tiempo empezaron a deteriorarse y a partir de la madrugada ha sido casi imposible salir y entrar del pueblo", explica vía telefónica a 14ymedio, Laura María, de 28 años y residente en la zona costera de Batabanó, en la que las autoridades han advertido que pueden ocurrir inundaciones por la entrada del mar.

"Le han dicho a los que viven más cerca de la costa que deben irse para casas de familiares tierra adentro", cuenta la artemiseña, vecina de un bloque de cinco pisos donde "muchos vecinos han decidido quedarse para proteger su pertenencias", pese al llamamiento oficial para que los ciudadanos cumplan con las medidas de protección indicadas por las autoridades locales.

En Candelaria, el lodo hace intransitable muchas de las calles y los residentes en casas más precarias han buscado auxilio en viviendas más sólidas. "El problema es que esto nos ha cogido casi desprevenidos porque al principio dijeron que era solo una tormenta tropical pero ahora hay vientos huracanados", lamenta Gerardo Monte, que vive en una casa de madera ubicada en la periferia del poblado.

"Hemos decidido salir todos del edificio porque los vientos son fuertes y las lluvias que no paran desde ayer han provocado filtraciones", comentó a este diario una vecina del Zulueta 505, un inmueble en La Habana Vieja calificado como inhabitable desde hace más de dos décadas pero donde todavía viven ocho familias.

En San Cristóbal, Artemisa, la lluvia no ha cesado desde la noche del domingo y los pobladores llevan al menos cinco horas sin servicio eléctrico. "Esta es una zona baja y aunque todavía no tenemos inundaciones mucha gente teme que el agua suba porque no para de llover", precisa Juan Carlos González, residente en el lugar.

"La gente está evacuando los animales y hoy ningún comercio de esta zona abrió así que estamos con las pocas reservas que cada cual tenía en su casa".

A finales de mayo pasado varias de las regiones de la Isla que ahora están bajo intensas lluvias se vieron afectadas por la tormenta subtropical Alberto. Aunque el meteoro dañó fundamentalmente el centro del país, en el occidente los daños también fueron considerables. En muchas zonas de Candelaria y Artemisa los residentes pasaron días con el "agua por los tobillos" y las pérdidas en la agricultura fueron cuantiosas.

"Hay sembrados aquí que se estaban recuperando, que estaban levantando cabeza pero todavía hay productores que no han podido salir de las pérdidas económicas por las cosechas que se malograron", detalla González. "Esto es lo que se llama llover sobre mojado porque aquí todavía no nos habíamos terminado de levantar del golpe que nos dio Alberto".

