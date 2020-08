Muere en Miami el periodista y activista de derechos humanos Oscar Peña

En la noche de este jueves falleció en Miami el activista y exiliado cubano Oscar Peña, víctima del coronavirus, según confirmaron a 14ymedio varios amigos del opositor, quien presidió por años el Comité Cubano Pro Derechos Humanos.

Peña se graduó de Ciencias Políticas, Filosofía e Historia en la Universidad de la Habana en 1978 y luego, en 1992, de periodista en la Universidad de Miami.

Antes de su exilio fue uno de los iniciadores en la Isla del Movimiento Cubano de los Derechos Humanos y Democracia para Cuba junto a Ricardo Bofill y los hermanos Arcos Bergnes. También fue parte del primer llamado a un Encuentro Nacional que se convocó en 1989.

Según un resumen biográfico escrito por Ricardo Bofill, Peña fue considerado por Naciones Unidas como uno de los activistas cubanos de derechos humanos más destacados. Tras su salida de la Isla fue invitado a visitar la sede de la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra y participó en una de sus asambleas.

En el exilio continuó su labor de manera muy activa en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y el proyecto Cuba Entre Todos y trabajó como columnista de 'el Nuevo Herald'.

Considerado una persona de posiciones moderadas, “insistentemente, le pedía al Gobierno de La Habana que aceptara la necesidad urgente de hacer reformas para mejorar la vida de los cubanos”, recuerdan en una nota sus colegas de Radio Televisión Martí, con los que compartió vida profesional.

"No soy -ni he sido nunca- de extrema izquierda, ni de extrema derecha. Siempre he estado parqueado en el centro -sin duda, el mejor lugar- acopiando lo bueno de las dos partes. Sueño con una Cuba en que quepamos todos", escribió Peña en una descripción sobre sí mismo.

El activista de derechos humanos Sebastián Arcos Cazabón considera que Peña es "otro de los buenos que se queda por el camino sin ver una Cuba libre". En declaraciones a Martí Noticias, Arcos describió a su colega como alguien con una imaginación constante. "Él representaba una generación que se montó inicialmente al carro de la Revolución y luego se dio cuenta de que aquello era una trampa".



Una de sus últimas iniciativas fue un documento dirigido a las autoridades cubanas para impulsar aperturas democráticas en la Isla, en el orden económico y político.

