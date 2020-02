Muere un turista canadiense del grupo de varados en Cayo Largo

Uno de los turistas canadienses que no pudieron volar a La Habana por el cierre del aeropuerto de Cayo Largo murió en Cuba antes de poder abordar el ferry con el que se iniciaba el periplo de regreso a casa, según ha contado una enfermera que viajaba en el mismo grupo al canal CTV News Toronto.

Los turistas debían regresar en un vuelo que no pudo salir por una rotura en la pista del aeródromo de la isla y tuvieron que subir en un ferry hasta Batabanó antes de ser llevados a La Habana para volver a Canadá, según había explicado un portavoz de Air Transat.

Chantalle Menchions, enfermera de 24 años que formaba parte del grupo, contó a la cadena canadiense que, cuando el grupo estaba esperando la embarcación, un hombre cayó repentinamente al suelo

Chantalle Menchions, enfermera de 24 años que formaba parte del grupo, contó a la cadena canadiense que, cuando el grupo estaba esperando la embarcación, un hombre cayó repentinamente al suelo.

"La gente comenzó a gritar. Fue un caos", explicó Menchions este jueves a su llegada a Toronto. Por su profesión, la enfermera intentó ayudar al hombre practicándole una reanimación. "La gente se volvía loca. Empecé a gritarles que se apartasen. Verificamos si había pulso pero no respondió".

Según Menchions, un equipo médico se acercó hasta el lugar unos 15 minutos después y se llevó al fallecido, del que no tuvieron más noticias. El ministerio de Exteriores confirmó a CTV News Toronto que el canadiense había muerto, pero no ha sido revelada su edad, ni su identidad ni la causa de la muerte.

"Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del ciudadano canadiense que murió en Cuba", dijo el Ministerio en su comunicado, emitido este jueves. "Los servicios consulares están a disposición de la familia del fallecido".

Air Transat también había confirmado que uno de sus pasajeros había necesitado atención médica, pero no dio cuenta de su fallecimiento.

"Uno de nuestros pasajeros requirió atención médica antes de la salida de Cayo Largo y fue transportado a la clínica internacional en ambulancia", dijo la compañía a CTV News Toronto. "Como en cualquier situación que involucre a nuestros pasajeros, no daremos ninguna otra información por razones de privacidad".

"Esta demora en regresar a Canadá es el resultado de una situación que escapa a nuestro control, y lamentamos cualquier inconveniente que haya surgido, pero puedo asegurarles que nuestros equipos trabajaron incansablemente en colaboración con las autoridades cubanas para llevar a nuestros pasajeros a casa de manera segura", indicaron fuentes de Air Transat.

Según CTV News Toronto, los viajeros afectados expresaron su preocupación por no poder acceder a medicamentos que pudieran necesitar durante el retraso de su viaje.

Según CTV News Toronto, los viajeros afectados expresaron su preocupación por no poder acceder a medicamentos que pudieran necesitar durante el retraso de su viaje

"Hubo personas que se quedaron sin medicinas. Lo sé porque yo misma me quedé sin las mías", dijo Menchions. "Algunos se acercaban y decían: 'me he quedado sin medicamentos para la presión arterial'. Pero en la Isla había nada".

Air Transat ha confirmado esta versión aunque asegura que se les proporcionó lo que necesitaban. "Los representantes de los operadores turísticos contactaron con un médico en la Isla y se les dieron medicamentos adicionales a los clientes que los solicitaron".

Menchions contó que, después de que los equipos de emergencia se llevaran al hombre, el grupo fue llevado en un autobús al ferry en el que viajaron durante seis horas. Tras la puesta de sol, lamentó la turista, aparecieron cucarachas por la embarcación.

"Es algo que nunca había vivido antes", dijo.

________________________