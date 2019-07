Una estatua de Nicolás Guillén levanta polémica por su poco parecido con el poeta

Con la sonrisa de oreja a oreja, la mirada chispeante, la melena crecida y una frase pícara asomando a los labios, así recuerdan muchos al poeta Nicolás Guillén. Sin embargo, quienes pasan desde este miércoles por la Alameda de Paula, en La Habana Vieja, se topan con una estatua acompañada de una tarja con su nombre pero que recuerda muy poco al escritor camagüeyano.

El pasado 10 de julio, en el aniversario 117 del natalicio de Guillén, quedó oficialmente inaugurada la pieza de bronce realizada por el escultor Enrique Angulo. Pero la imagen de un hombre que contempla la bahía con traje y corbata, apenas evoca al que fuera también presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista y a quien el oficialismo cubano le colgó el epíteto de "poeta nacional", con el que todavía se le menciona en libros, manuales y eventos institucionales.

Pocas horas después de haber sido presentada al público la escultura, varios de los que conocieron personalmente al poeta han criticado las pocas similitudes entre la figura y el autor del poema ‘Tengo’

La polémica no se ha hecho esperar y pocas horas después de haber sido presentada al público la escultura, varios de los que conocieron personalmente al poeta han criticado las pocas similitudes entre la figura y el autor del poema Tengo.

"Acaban de inaugurar una estatua de Nicolás Guillén en La Habana, que no se parece en nada, pero nada, a Nicolás. He visto muchas fotos del poeta en distintas etapas de su vida y aparte de eso, personalmente lo vi desde 1971, cuando él tenía 41 años, y años sucesivos, por lo que tengo su imagen clara en la memoria", comentó en su cuenta de Facebook el compositor y musicólogo Rodolfo De La Fuente Escalona.

"Lograron el milagro de convertir a Guillén en otra persona", ironizó otro internauta que evocó también algunos de los versos más repetidos del poeta, especialmente aquellos en los que aseguró "Tengo, vamos a ver,/ tengo el gusto de andar por mi país,/ dueño de cuanto hay en él". Ahora, "además de que nada de eso que él decía se cumple, con esta estatua le han quitado hasta su verdadero rostro", apuntó.

"Es mejor que la gente no sepa quién es este hombre de la escultura porque si se dan cuenta que es ese que dijo ‘Tengo que ya tengo/ donde trabajar/ y ganar/ lo que me tengo que comer’, van a venir hasta aquí a hacerle una protesta", aventuró un vecino de la Alameda, a quien no le pasó desapercibido que "Guillén está de espaldas a la ciudad y mirando hacia afuera, hacia el Norte".

