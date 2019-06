Liberado este martes el artista Luis Manuel Otero Alcántara

La policía liberó este martes en la tarde al artista Luis Manuel Otero Alcántara después de pasar 24 horas detenido en la unidad de San Miguel del Padrón, según explicó a 14ymedio el creador independiente.

Alcántara contó vía telefónica, minutos después de ser liberado, que fue detenido el lunes en plena calle. El artista asegura que fueron oficiales de la Seguridad del Estado junto a uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) quienes lo condujeron a una patrulla.

El arresto se produjo poco después de que Alcántara anunció su participación en una performance en el Museo de la Disidencia en Cuba, que consistía en sostener la bandera cubana en un balcón durante un período de 24 horas en un ángulo de noventa grados. En el arresto la policía decomisó una de las enseñas que iba a usar en la acción artística.

¿Qué la patria os contempla orgullosa? es el nombre de la performance que a pesar de la represión pudo realizarse. “Lo hicimos todo, la lectura, la acción con la bandera y después una fiesta”, contó a este diario uno de los miembros del Movimiento de San Isidro.

"Una vez más me dijeron lo del espacio público, dicen que todo lo que sea dentro de la casa está bien pero no permitirán que ocurra nada en el espacio público. Yo les dije que el balcón era parte de mi casa pero ellos dicen que no, y bueno, así nos meteremos 70 años porque yo voy a seguir haciendo mi arte a pesar de las detenciones", explicó Otero Alcántara.

Esta obra es la úlitma de la serie SeUsa, un trabajo que recibió críticas desde el oficialismo.En especial la performance con la bandera estadounidense fue calificada de "anexionista" por el viceministro de cultura. En su cuenta de Twitter Fernando Rojas escribió "Miles de exposiciones, centenares de artistas, millones de cubanos y cubanas, la gran fiesta popular de la visualidad en Cuba, que tres anexionistas no van a empañar. Vistieron a niños con la bandera de EE UU y los hicieron desfilar por la calle, abusan de la bondad y la inocencia".

En abril pasado, el artista que, además es miembro del Movimiento de San Isidro, sufrió una detención arbitraria que le impidió realizar esta acción, prevista en el contexto de la XIII Bienal de La Habana.

La pieza era un homenaje a Daniel Llorente, el "hombre de la bandera", y consistía en que jóvenes del barrio corrieran 66 metros con un pulóver con la bandera cubana y sosteniendo la bandera estadounidense sobre sus cabezas. La acción rememoraba la protesta de Daniel Llorente, el 1 de mayo de 2017, en la Plaza de la Revolución.

Otero Alcántara es conocido en la Isla por su arte contestatario y fue uno de los rostros más visibles en la lucha de contra el decreto 349, que restringe la libertad de creación de los artistas. En 2016 creó el Museo de la Disidencia en Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que pretende acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y crítica.

