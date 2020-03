Los cargos contra Otero Alcántara siguen vigentes pero "la crisis" aplaza el juicio

Los procesos judiciales contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara siguen abiertos y los juicios pendientes por la imputación de los delitos de "ultraje a los símbolos patrios" y daños pueden celebrarse en cualquier momento, según comunicó el abogado del artista este martes.

"El abogado fue a buscar un documento que certifique legalmente mi liberación, pero todo lo que le dijeron fue que me soltaron porque quisieron, sin una explicación. El juicio ya está en el tribunal provincial, lo que significa que hay que celebrarlo obligatoriamente, no se puede virar para atrás", explicó Otero Alcántara a 14ymedio.

El juicio, según la explicación que obtuvo el letrado, no se ha celebrado aún "por las condiciones económicas del país" que ahora mismo "no tiene la infraestructura para mover todo lo necesario". Además, indicó que la ley prevé la suspensión de procedimientos por causas "justificadas". "Puede ser en cualquier momento, me dice que están los dos casos abiertos y que el juicio puede ser cualquier día, en un mes, en dos meses...".

La organización Amnistía Internacional declaró el pasado viernes al artista prisionero de conciencia y exigió su inmediata liberación.

Otero Alcántara fue arrestado el 1 de marzo al salir de su vivienda. El primer juicio, por "ultraje a los símbolos patrios", estaba previsto para el 11 de marzo, pero fue puesto en libertad tras haber pasado varios días detenido a la espera de la vista oral.

Veinte medios de prensa independiente, artistas, escritores y periodistas, intelectuales, incluso algunos de la órbita del oficialismo, unieron sus voces en defensa de su liberación y una campaña a su favor reunió más de 3.000 firmas.

La policía y la Seguridad del Estado detuvieron a varias personas durante una protesta realizada por activistas que reclamaban justicia para el artista. Durante el balance anual del sector cultural, Miguel Díaz-Canel exortó a dar la "batalla desde la cultura y la historia", algo que fue interpretada por algunos funcionarios como una invitación a desatar una campaña en las redes sociales contra Otero Alcántara, aunque apenas tuvo repercusión.

