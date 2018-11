Panamá apuesta por Cuba para apuntalar el turismo de compras

(EFE).- Visualizar el mercado de visitantes procedentes de Cuba para apuntalar el turismo de compras de Panamá, es la estrategia que tiene el país centroamericano para suplir los vacíos que ha dejado la poca llegada de compradores de Colombia y Venezuela, informó hoy una fuente oficial.

Con la habilitación de una "tarjeta de turismo" que permite que compradores cubanos autorizados puedan estar en Panamá por un tiempo de 30 días, para realizar compras, se ha visualizado la llegada de más vuelos procedente de la Isla.

"Panamá no tenía visualizado el mercado de Cuba", creo que ningún país lo visualiza porque no se promueve, pero desde hace poco ha ido creciendo y generando un impacto económico importante", indicó a Efe el titular de la cartera de Turismo de Panamá, Gustavo Him.

Sostuvo que hay expectativas, sobre todo, por las que se generen en la Zona Libre de Colón, la principal zona franca del país y la más importante del hemisferio.

"Hemos hecho un canje con Alemania, Canadá, Cuba, España, Francia, que cada vez nos visitan más, mientras que los de Colombia y Venezuela han disminuido por los temas económicos y políticos", declaró el ministro panameño.

La entrada en vigor de la medida, lanzada el pasado 22 de octubre por el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela, también llega cuando la economía de Panamá atraviesa un ciclo de ralentización y las autoridades buscan apuntalarla.

Varela argumentó en octubre pasado que "consulados saturados por el interés de visitar Panamá para compras y turismo", llevó a la decisión de "flexibilizar la política migratoria con Cuba".

El objetivo, dijo entonces el presidente, es que los más "de 600.000 ciudadanos de Cuba que son pequeños empresarios", y que por ende tienen una licencia de cuentapropistas y artesanos entregadas por el Gobierno de la isla, puedan optar a la tarjeta y hacer turismo de compras en Panamá, especialmente en la Zona Libre de Colón.

El gerente general de la ZLC, Manuel Grimaldo, afirmó a finales de octubre, cuando lanzó la nueva imagen del emporio, que espera que con la tarjeta de turismo lleguen "miles y miles de cubanos".

En el 2017 "nos visitaron más de 40.000 cubanos, este año esperamos más de 60.000. Imagínese lo que va a pasar con esta tarjeta", dijo Grimaldo, y añadió que "le vamos a abrir una ventana a todos esos cubanos de a pie", y que "lo importante es que compren, se queden unos días y gasten en hoteles y comidas".

