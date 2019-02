Pioneros intrusos, presiones y lápices

Presiones para votar por el Sí, falta de privacidad y la negativa a que los electores usen un bolígrafo, en lugar del lápiz "oficial", para marcar sobre la boleta, son algunas de las irregularidades que han sido reportadas a 14ymedio durante el referendo constitucional que se desarrolla este domingo en Cuba.

"Cuando fui a votar al cubículo, la presidenta de la mesa electoral le pidió a una pionera que me acompañara", cuenta bajo anonimato a este diario una arquitecta residente en Centro Habana, en las cercanías del Malecón. "La niña se metió conmigo en la casilla y me dijo que si quería votar por la patria tenía que marcar el Sí".

Después de mucho insistir, la mujer logró quedarse a solas ante la boleta y ejercer su derecho al voto con privacidad, pero asegura que "evadir la presión fue difícil" y que sintió que "todo estaba preparado para evitar el No".

La Ley Electoral vigente establece que las autoridades deben velar por que "las casillas tengan las condiciones requeridas para asegurar el secreto de la votación", mientras que los pioneros uniformados deben permanecer al lado de la urna para ser testigos del momento en que se introduce la boleta por la ranura.

Sin embargo, más de una veintena de reportes llegados a la redacción de este diario dan cuentas de cubículos sin puertas o cortinas y de gente merodeando por las cercanías del elector en el momento del voto. También de una actuación "extralimitada" de los pioneros en relación con la privacidad del elector.

Otro, han denunciado que no les permiten usar un bolígrafo para ejercer el voto con una tinta indeleble que evite el posterior borrado de la boleta, una suspicacia que albergan muchos votantes. "Llevé una pluma al colegio en Trinidad donde voté, porque estoy de viaje fuera de La Habana", escribe una lectora de este diario que llevó un bolígrafo para ejercer el voto.

"Me dijeron que si votaba con pluma iba a anular la boleta", relata. "De todas formas marqué junto al No con el bolígrafo pero ahora estoy preocupada sobre si mi voto será válido o no".

Recientemente, el medio independiente El Toque publicó 10 tips para los electores cubanos y recomendó el "voto indeleble" y "para eso son los bolígrafos y no los lápices que comúnmente se encuentran en las mesas electorales cubanas". En el artículo 114 de la Ley Electoral se establece que se declaran nulas las boletas en las que "no pueda determinarse la voluntad del elector”. No se dice en ningún momento que se deba usar un lápiz y tampoco se prohíbe los bolígrafos.

En el poblado de Placetas varios vecinos también se quejaron de presiones para ir a votar, con miembros del Comité de Defensa de la Revolución tocando de puerta en puerta para que "nadie se quede en casa". El voto en Cuba no es obligatorio pero muchos temen señalarse socialmente si no acuden a las urnas.

En muchos colegios también han estado visibles carteles con la campaña oficial por el Sí, fotos de Fidel y Raúl Castro o llamados a preservar la Revolución y el socialismo.

Hasta las 9.00 am de este domingo habían votado 2.690.419 electores, el 30.64% del total del registro, según María Esther Bacallao, secretaria de la Comisión Electoral Nacional.

