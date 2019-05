Presentan una denuncia por esclavismo con el testimonio de 110 médicos

El cubano-español Javier Larrondo, presidente de la organización Defensores de los Presos Cubanos, en alianza con Solidaridad Sin Fronteras y la Unión Patriótica de Cuba, explicó este jueves en conferencia de prensa en Miami una denuncia presentada en múltiples instancias internacionales contra el Gobierno cubano por "esclavismo, persecución y otros actos inhumanos".

Larrondo basa la demanda en el testimonio de 110 médicos de la Isla que abandonaron las llamadas "misiones internacionalistas" y cuya identidad ha sido protegida por ser víctimas de tráfico humano.

"Estamos en presencia de una tragedia de dimensiones colosales. Familias rotas por la separación, castigos de ocho años a los profesionales sin ver a sus hijos, por el solo hecho de querer abandonar un trabajo”, además del robo del 75% del salario durante años, explicó el emprendedor, inversor y filántropo.

Según cálculos de la ONG, la población afectada cada año por las "prácticas de trata de personas" del Gobierno cubano está entre 50.000 y 100.000 personas

Según cálculos de la ONG, la población afectada cada año por las "prácticas de trata de personas" del Gobierno cubano está entre 50.000 y 100.000 personas. "Cuba viola varias convenciones internacionales de las cuales hace parte, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención internacional de los derechos civiles y políticos, la Convención de los derechos del niño, entre otras", agregó Larrondo.

La denuncia, abierta para otros profesionales que deseen aportar sus testimonios, está disponible online y ha sido presentada ante la Corte Penal Internacional, de las Naciones Unidas, la Unión Europea y más de 80 países, en varias decenas de los cuales hay presencia de misiones de profesionales cubanos.

"Cuba ha engañado durante años a muchos países, presentando estas misiones como algo humanitario cuando en realidad se trata de un gran negocio para la isla. Estamos hablando de ganancias de 8.000 millones anuales, muy superior a los 3.000 millones que produce el turismo o los cerca de 4.000 millones que se estima que entren como remesas al país", explicó .

Esta denuncia llega en un momento en que medios como The New York Times y la BBC han publicado sendos reportajes sobre las condiciones de esclavitud y presiones que deben soportar los galenos cubanos que cumplen misión internacionalista. Antes de eso, y a pesar de los datos aportados por medios cubanos independientes, el tema no había logrado captar la atención de la opinión pública internacional.

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, Larrondo entrevistó a varios galenos, quienes le relataron las condiciones en las que están obligados a ejercer en terceros países

Como parte de la metodología para presentar la denuncia, Larrondo entrevistó a varios galenos, quienes le relataron las condiciones en las que están obligados a ejercer en terceros países. La ONG Defensores de los Presos Cubanos también recopiló contratos de trabajo, reglamentos internos y fundamentó su demanda en los artículos del Código Penal cubano que castigan a quienes abandonan las misiones.

"El 56% de los profesionales declaró que no fue voluntariamente a las misiones y un 39% dijo que habían sido altamente coaccionados por tener una ‘deuda’ con el sistema educativo que los formó o por temor a ser considerados como ‘desafectos’ a la Revolución", explicó Larrondo.

Un 94% de los 110 casos entrevistados dijo que hubiese abandonado las misiones si hubiera sabido que ellos o su familia serían represaliados, mientras que un 41% aseguró no haber firmado ningún contrato antes de salir a las misiones.

El 82% de los médicos dijo que había recibido adoctrinamiento antes de salir de Cuba y un 89% dijo que eran vigilados constantemente y obligados a vigilar a sus compañeros de trabajo. Más de la mitad de los profesionales confesaron que eran obligados a violar el código de deontología de su profesión, como inflar las estadísticas de consultas médicas, desechar medicamentos y útiles médicos o hacer propaganda a favor de partidos afines a La Habana.

Según Larrondo, la libertad de los profesionales se ve coartada hasta tal punto de que no pueden tener relaciones amorosas con lugareños, ni de amistad con opositores al régimen chavista, por mencionar ejemplos sacados de la resolución 168, donde se establecen las reglas para los "trabajadores civiles" cubanos en el extranjero.

"A los profesionales cubanos les hacen creer que le deben al Estado su educación. Eso es falso. Yo estudié en España gratuitamente hasta la universidad y no le debo nada al Estado, porque esa es su función, ayudar a que los individuos tengan más oportunidades", subrayó.

"A los cubanos le cobran la educación con intereses. La pagan con su vida. Todo está diseñado para crear esclavismo, servidumbre y engaño para que las personas no puedan ser libres", agregó Larrondo.

A través de Skype varios médicos cubanos que escaparon de las misiones en Venezuela también participaron en la conferencia de prensa

A través de Skype varios médicos cubanos que escaparon de las misiones en Venezuela también participaron en la conferencia de prensa. Los galenos se encuentran en Colombia sin documentos para residir legalmente y sin posibilidades de legalizar sus títulos para ejercer como doctores.

"Dimos el paso hacia la libertad y huímos de Venezuela. Ahora estamos en un limbo legal, sin papeles en Colombia. En Cuba no se nos permitía sacar el pasaporte corriente ni viajar a ningún otro país, porque algunos médicos somos regulados por nuestras especialidades", explicó el doctor Yunier Moranti Vázquez, quien escapó de Venezuela este año.

La médico Yinet Pérez hizo un llamado a Estados Unidos para que reactive el Cuban Medical Professional Parole, un programa especial de refugio para los médicos que escapan de las misiones, derogado por el expresidente Barack Obama.

"Mi bebé tiene solamente cinco años. Tuve que salir de Cuba para buscar un futuro mejor para mí y para él. Es lamentable y deprimente como el Gobierno cubano nos obliga a estar separados durante ocho años de nuestros seres más queridos. Son casi dos años sin verlo. ¿De qué derechos humanos nos hablan?".

_________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.