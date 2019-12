Protectores de animales marchan en Guanabacoa tras la muerte violenta de un perro

Vestidos de negro y en silencio, más de una decena de protectores de animales realizaron una marcha este miércoles en la comunidad habanera El Miquito, Guanabacoa. Los activistas protestaron por la violenta muerte de un perro y denunciaron la "crueldad extrema" que sufrió el animal, según comentó la activista Valia Rodríguez en Facebook.

"No eran muchos, pero los suficientes para demostrar que los animales importan, que el perro asesinado brutalmente no era un trapo sucio que se bota porque ya no sirve. Los animales tienen detrás hoy en Cuba un movimiento creciente de personas sensibles que no quieren ni aceptarán más que el maltrato siga impune", agregó.

Inicialmente varias protectoras de animales denunciaron que el perro había sido arrastrado por un tractor, como castigo por presuntamente haber atacado unas gallinas. De esa situación fue salvado por varios transeúntes y cobijado en una casa cercana a la espera de ser atendido, cuidado y dado en adopción.

Pero, esa misma noche, en el lugar donde recibió abrigo fue golpeado "a tubazos" hasta morir "por antisociales" del barrio habanero La Hata, denuncia la publicación en las redes sociales. El incidente ocurrió cuando varios hombres bebieron, se pelearon entre ellos y la emprendieron contra el perro.

Ante las imágenes del cuerpo del animal difundidas en las redes sociales, los activistas reaccionaron con indignación y convocaron a una marcha

Ante las imágenes del cuerpo del animal difundidas en las redes sociales, los activistas reaccionaron con indignación y convocaron a una marcha contra la crueldad animal.

"Será una protesta silenciosa por este nuevo caso de crueldad extrema", describió Rodríguez.

"No habrá carteles, no habrá consignas, pero habrá el silencio y la presencia acusadora de los que asistan porque este nuevo crimen no puede quedar impune".

Tanto la activista como el grupo de Facebook Cubanos en Defensa de los Animales (Ceda) culparon de lo sucedido al Ministerio de la Agricultura, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Estado cubano por no haber aprobado hasta ahora una ley de protección animal, un reclamo que ha crecido en los últimos meses en las calles y en las redes sociales.

"No podemos seguir esperando mansamente a los tiempos eternos de aprobación de la #LeyDeProteccionAnimalEnCuba del #MINAGRI y la Asamblea Nacional", advirtió la protectora de animales.

"Todo pasó por no haber ley, y no tendrá consecuencias por no haber ley", denunció CEDA. "Vivió para sufrir: fue arrastrado por un tractor, apaleado luego hasta dejar su cuerpo casi sin vida. Así murió.", agregó el grupo independiente.

A mediados de diciembre, la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura anunció que se encontraba revisando un "proyecto de ley de bienestar animal", de acuerdo con reportes de la prensa oficial.

El anuncio llegó pocas semanas después de que los defensores de los animales denunciaron una recogida masiva de perros callejeros para su sacrificio realizada en la capital

El anuncio llegó pocas semanas después de que los defensores de los animales denunciaron una recogida masiva de perros callejeros para su sacrificio realizada en la capital por el programa sanitario estatal Zoonosis, departamento de control sanitario del Ministerio de Salud Pública.

La operación coincidió con la visita de los reyes de España a La Habana y con las celebraciones por los 500 años de la capital.

Grupos independientes de la sociedad civil como Ceda y Protección de Animales de la Ciudad (PAC) protestaron a través de las redes sociales y algunos de ellos se manifestaron contra esa operación frente a las dependencias de Zoonosis.

Los movimientos que trabajan por concienciar sobre los derechos de todos los animales organizan adopciones, campañas de vacunación y esterilización gratuitas, además de denunciar casos de maltrato.

________________________