La Radio Televisión cubana tiene que "cuidar las voces de la propaganda política"

“Nosotros tenemos que cuidar las voces que hacen nuestra propaganda política”. Así vuelve a tratar de explicarse Yusimi González Herrera, la funcionaria del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) cuyas polémicas declaraciones sobre la abundancia de “voces platinadas” en las ondas cubanas se hicieron noticia esta semana.

En un nuevo audio difundido inicialmente en el programa del presentador Alex Otaola, González, en conversación con Alfredo Zamora Mustelier, director de programas y jefe de propaganda del ICRT, habló sobre la importancia de la “arquitectura” y el “diseño” de las voces a la hora de hacer propaganda política. “¿Ustedes se imaginan la emoción de una persona que está convocando a una marcha y que ustedes pongan una voz platinada?”, se preguntó Zamora, provocando risas entre los presentes.

“Más allá de eso, Zamora”, interrumpe González. “Nosotros tenemos que cuidar las voces que hacen nuestra propaganda política”, explicó, alegando que “en ello nos va la identidad, la defensa de la nación cubana, de la patria”.

Después del revuelo causado por sus declaraciones, González se excusó en una entrevista con el periodista Francisco Rodríguez Cruz, cuyo texto íntegro se difundió el jueves en su blog, donde aseguraba que el audio, el primero de los difundidos, conrresponde a “una reunión de trabajo que duró varias horas”.

“Es mi voz y corresponde a un encuentro que se hizo en el año 2016 sobre técnicas de locución y otras cuestiones. Fue una agenda de trabajo y dentro de los temas que se abordaron se habló también sobre las técnicas de locución”, reconoció.

“¿Qué estábamos defendiendo en ese momento y hoy seguimos defendiendo? Que nuestros canales y emisoras todas tienen un perfil, un perfil que se defiende y define a partir de ritmos, un perfil a través de líneas de redacción, de sonoridades, de timbres, de tonos. (...) Eso es lo que estábamos hablando. (...). Creo que de ahí viene el fragmento que se seleccionó cuando nos referimos a las voces platinadas. Hay voces platinadas que funcionan para un tipo de programa, pero para otro tipo no funcionan”, agregó.

González dijo que el audio “se editó” para ir “construyendo la idea de la persona que lo editó” y “dar a entender que la radio estaba cuestionando las voces platinadas y la no posibilidad de personas con este tipo de voz de trabajar en los medios de comunicación, cuando no es cierto”.

“Nunca ha sido posición de la radio y la televisión limitar a nadie por su orientación sexual, por algún tipo de discapacidad, por ningún color de piel, no es el caso”.

Reconoció además que es posible que “en algún momento” el Instituto de Radio y Televisión se haya podido equivocar “porque la obra humana es perfectible” pero puntualizó que han “sabido ofrecer disculpas”.

Ante la pregunta de si cabría una disculpa específica por sus palabras en aquella reunión la funcionaria dijo que la persona que la conoce a ella “sabe que ese audio no es el pensamiento de Yusimi”

Al finalizar la entrevista González denunció que se le había agredido “como profesional, madre, hija” y que “se agredió” también a su familia y sus amistades.

“Ha sido manipulado un discurso, una intervención o una construcción de pensamiento mía y de mis compañeros en ese momento. Ha sido utilizado para agredir a otras personas, para tratar de crear divisiones, para maltratar. Y eso no es justo, no es de personas buenas, no es real”, concluyó.

