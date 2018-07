Reformar la esencia de la Constitución, no la letra

A pesar de que la escasez de información y la ausencia de debate público han caracterizado el proceso de reforma constitucional, varias entidades de la sociedad civil, la oposición política y la prensa independiente se han pronunciado críticamente sobre algunos postulados anunciados por los medios oficiales.

En este contexto destaca el borrador de proyecto de reforma constitucional suscrito por la Mesa de Unidad de Acción Democrática (Muad). El texto será entregado formalmente a las autoridades cuando concluya una consulta pública que se inició el pasado 11 de julio y que concluirá a mediados de agosto.

Boris González, miembro de la secretaría ejecutiva de la MUAD, explicó a 14ymedio que la comisión encargada de la redacción del borrador revisó la Constitución de 1976, con sus reformas de 1992 y 2002, pero no con la intención de modificar la letra, sino la esencia del texto.

Boris González menciona que una de las aportaciones más destacadas de la iniciativa es la firme voluntad de ampliar el derecho de obtener la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de cubanos que salieron de la Isla

"Nos concentramos en 82 artículos. Primero se hizo un análisis del contenido y luego se le dio una forma final que incluye no solo las propuestas, sino la fundamentación". González enfatizó en lo importante que resulta que quienes lean el borrador no solo conozcan las sugerencias de cambios, "sino también cuál es el razonamiento que llevó a la Muad a sugerirlos".

Boris González menciona que una de las aportaciones más destacadas de la iniciativa es la firme voluntad de ampliar el derecho de obtener la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de cubanos que salieron de la Isla a mediados del siglo pasado. "Consideramos que se puede medir la voluntad de cambio del Gobierno cuando acepte que todos los cubanos que han salido del país y sus descendientes son ciudadanos cubanos con derechos plenos", subraya.

Otros aspectos vitales en el proyecto de la Muad son el reconocimiento de la propiedad privada, el derecho de crear partidos políticos, el establecimiento de un salario justo, el derecho a ser indemnizado en caso de despido, que los ciudadanos gocen de una personalidad jurídica que les permita invertir en su país, fortalecer el concepto de habeas corpus y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.

La eliminación de los artículos 5, que otorga al Partido Comunista el rol de fuerza dirigente de la sociedad, y 62, que establece que ninguna de las libertades reconocidas puede ser ejercida contra "la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo", son las modificaciones más radicales que plantea el borrador.

Aunque González considera que sería ideal que hubiera un proceso de deliberación en toda la nación con la mayor cantidad de personas, es consciente de a qué se enfrentan

Aunque González considera que sería ideal que hubiera un proceso de deliberación en toda la nación con la mayor cantidad de personas, es consciente de a qué se enfrentan. "Eso sería hermoso, pero tenemos muchas limitaciones, no solo de recursos sino de los obstáculos que impone la institucionalidad cubana actual", asegura.

Los responsables de esta propuesta han creado "las mesas de iniciativa constitucional" para recoger las opiniones de quien desee participar. "También esperamos colectar ideas para la redacción del documento final a través del correo electrónico", agrega.

Los 605 diputados de la Asamblea Nacional comenzaron el "estudio individual" del anteproyecto de la reforma constitucional que será aprobado este fin de semana, probablemente por unanimidad, durante el primer pleno ordinario del año del Parlamento.

La división en las filas de la oposición se ha vuelto a ver reflejada en su postura ante la reforma constitucional. Además del proyecto de la Muad, otros sectores consideran que la respuesta adecuada a la modificación propuesta por el Gobierno es ignorarla y no asistir al refrendo. Otros consideran que lo correcto es votar en contra para manifestar su rechazo y un último sector aún no ha hecho pública su postura.

"Creer que no vale la pena hacer propuestas es la posición de la negación de todo, pero hay una gradualidad en cuánto se debe negar del ordenamiento existente"

"Creer que no vale la pena hacer propuestas es la posición de la negación de todo, pero hay una gradualidad en cuánto se debe negar del ordenamiento existente. Nuestra posición es: no nos van a escuchar, pero si leen el documento, quizás encuentren algo que les interese y quedará mejor lo que ellos vayan a hacer como nueva constitución", se defiende González frente a quienes creen que no vale la pena proponer alternativas.

Y sobre el referéndum del texto que aprobará la Asamblea Nacional es contundente: "Hasta el momento actual no hay señales de que la Constitución que someta a referendo el Gobierno llene nuestras ambiciones, pero no puedo adelantar cuál será la posición de todas las organizaciones que integran la Muad en relación a cómo votar en el referendo constitucional".

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.