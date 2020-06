Una revista, ‘El Refugio’, y un canal de YouTube para defender los animales en Cuba

Los protectores de animales en Cuba parecen dispuestos a ganar la batalla en los medios alternativos en vista de que la prensa oficial silencia la mayor parte de sus propuestas y campañas. Esta semana y en homenaje al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, han lanzado un canal de YouTube y la revista digital El Refugio.

Una "plataforma digital para subir diferentes contenidos acerca de la protección y el bienestar animal en Cuba", anuncia el joven Javier Larrea Formoso en el video fundacional en la popular plataforma de audiovisuales. Bajo las siglas UNAC, de la Unión de Animalistas de Cuba, los activistas buscan dar voz a un sector escamoteado en los medios nacionales.

"Tendremos entrevistas a protectores", asegura Larrea, quien suma a "artistas, músicos y personalidades" para apoyar también la publicación digital. La revista "aboga por una Ley de Protección animal y promueve un cambio de mentalidad en la sociedad cubana actual, en pos del bienestar animal y en contra del maltrato", añade en el video la activista Beatriz Batista.

El Refugio publica más de una decena de textos que abordan el rescate, la adopción, los derechos animales, junto a una sección destinada a los niños y otra de crónicas y consejos. "Contamos con profesionales de diferentes áreas, desde veterinarios hasta periodistas, diseñadores y juristas", asegura su equipo editorial.

Las revistas sobre la protección animal en Cuba tienen como antecedente recientes la publicación digital El Arca, que perdió importancia a partir de la censura que sufrió después de la marcha en La Habana contra el maltrato animal, el 7 de abril de 2019.

Beatriz Batista, quien fungía entonces como asistente de dirección en El Arca, reconoció que tras convocar desde las páginas de la revista al recorrido que hicieron decenas de protectores por El Vedado habanero, la publicación se vio obligada a "limpiar su contenido" y a volver a ser un medio cercano al oficialismo.

Este tipo de problema no parece afectar por el momento a El Refugio, que se define como un espacio donde "los animales tienen voz y derechos, no existen razas mejores que otras, ni injusticia que no sea denunciada".

Durante el último año, uno de los movimientos civiles que más fuerza ha ganado en la Isla son los animalistas, que se han hecho sentir con fuerza en las redes sociales y también a través de protestas públicas. En noviembre pasado, los defensores de los animales denunciaron una recogida masiva de perros callejeros para su sacrificio realizada en la capital por el programa sanitario estatal Zoonosis.

La operación coincidió con la visita de los reyes de España a La Habana y con las celebraciones por los 500 años de la capital. Grupos independientes de la sociedad civil como Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA) y Protección de Animales de la Ciudad (PAC) protestaron a través de las redes sociales y algunos de ellos se manifestaron contra esa operación frente a las dependencias de Zoonosis.

Tras múltiples presiones, a mediados de diciembre, la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura anunció que se encontraba revisando un "proyecto de ley de bienestar animal", pero hasta el momento no se ha hecho público un cronograma oficial sobre la implementación de esta nueva normativa.

Durante todo este tiempo los movimientos que trabajan por concienciar sobre los derechos de todos los animales han seguido organizando adopciones, campañas de vacunación y esterilización gratuitas, además de denunciar casos de maltrato.

