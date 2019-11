Los Reyes de España cierran su primera jornada en Cuba con una cena con Díaz-Canel

Los Reyes cerraron este martes la primera jornada de su histórica visita de Estado a Cuba con la cena ofrecida por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, Lis Cuesta, en la sede del Consejo de Estado.

Díaz-Canel y Cuesta, que dieron la bienvenida por la mañana a don Felipe y doña Letizia, les recibieron de nuevo en el palacio presidencial junto a las demás autoridades, entre ellas, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y su colega español, Josep Borrell.

En la cena, los comensales degustaron varios platos típicos de la Isla, entre ellos, ropa vieja tradicional y especialidades criollas de carne y pescado, informaron fuentes oficiales.

Todo ello regado por vinos españoles por deferencia hacia la visita de los Reyes, la primera de carácter bilateral que hace un monarca a La Habana y que coincide con el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. La Orquesta de Cámara de La Habana interpretó varias piezas para amenizar el encuentro, en el que no hubo ningún discurso.

Como es tradicional en las visitas de mandatarios extranjeros, la jornada arrancó con una ofrenda floral ante el memorial del héroe de la independencia cubana, José Martí, y la imagen de los líderes revolucionarios Ché Guevara y Camilo Cienfuegos.

"Sus majestades los Reyes, a José Martí", rezaba la corona de rosas rojas con la bandera española depositada ante la estatua del prócer cubano, en la Plaza de la Revolución, antes de la bienvenida de Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta. Tras los honores y la interpretación de los himnos, tuvo lugar la reunión de los dos jefes de Estado con las respectivas delegaciones, encabezadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y su colega cubano, Bruno Rodríguez.

"En cordial encuentro, reconocimos las positivas relaciones bilaterales existentes, basadas en históricos lazos familiares y culturales que fortaleceremos", dijo en su cuenta de Twitter el mandatario cubano, quien transmitió a los Reyes que su visita era "muy ansiada", según el Palacio de la Zarzuela.

Durante la media hora que se prolongó la reunión, se habló "de todo", según explicó Borrell a los medios tras el posterior paseo que los Reyes dieron por el casco histórico de La Habana.

La situación de los derechos humanos es uno de los asuntos que forma parte de la agenda política entre España y Cuba desde hace varios años. No obstante, durante su estancia en La Habana, Felipe VI no se va a encontrar con la oposición, puesto que, según el Gobierno, al jefe del Estado no le toca hacer política, ni su visita debe interpretarse como un apoyo al régimen castrista.

En presencia de los dos jefes de Estado, se firmó el nuevo acuerdo de cooperación para el período 2019-2022, al que España va a destinar 57,5 millones de euros.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Díaz-Canel se felicitó de la reunión mantenida con Felipe VI y las delegaciones de los dos gobiernos esta mañana en el Consejo de Estado.

Aunque no estaba previsto en el programa, los Reyes aprovecharon su primera jornada en La Habana para dar un paseo por algunas de las calles del casco histórico, desde la plaza de la Catedral -templo al que accedieron un instante- hasta la de Armas.

También comieron en una paladar, la que regenta Iván Justo, que publicó en las redes sociales varias fotos del paso de los Reyes por su local y en las que posaron tanto con él como con sus trabajadores.

Uno de ellos informó a EFE de que compartieron un menú que incluía, además de lechón y pollo asados, ajiaco cubano y ensalada de cangrejo. Añadió que en todo momento se mostraron muy cercanos y subrayó que si tuviera que calificar a los Reyes sería el de unas "bellas personas".

Previamente la reina, acompañada por la esposa de Díaz-Canel, visitó también en la Habana Vieja una escuela taller financiada por España y en la que se forma a alumnos que aplican su aprendizaje en la restauración de edificios de la ciudad.

El arranque del viaje de los Reyes ha coincidido con el anuncio del acuerdo de Gobierno entre el presidente del Ejecutivo español en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, después de las elecciones celebradas el domingo.

La cena ofrecida por Díaz-Canel tuvo lugar después de que don Felipe y doña Letizia inauguraran la exposición fotográfica organizada por EFE y la compañía aérea Iberia en el Gran Teatro de La Habana.

Cuba y España: Contigo en la distancia, que se despliega en el salón Alejo Carpentier del teatro habanero, celebra el quinto centenario de la capital cubana, fundada por los españoles en 1519, y conmemora asimismo los 80 años de la Agencia y los 70 que la aerolínea lleva volando a Cuba.

Felipe VI y Letizia recorrieron la exposición acompañados por los presidentes de ambas empresas Fernando Garea (EFE) y Luis Gallego (Iberia), quienes narraron a los Reyes varias anécdotas relacionadas con las sesenta instantáneas que integran la muestra.

Las imágenes del archivo gráfico de la Agencia plasman momentos como la alegría en Cuba con la victoria de España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica (2010), Alicia Alonso danzando con Rudolf Nureyev en Mallorca o el escritor Leonardo Padura recogiendo el Premio Princesa de Asturias. También hay instantáneas históricas como el aterrizaje del primer vuelo de Iberia en La Habana (1949) o la migración española a la Isla a principios del siglo XX.

En su recorrido, Felipe VI y Letizia mostraron especial interés, entre otras, por la instantánea de Fidel Castro y Juan Carlos I en el momento en que el entonces jefe de Estado cubano regala al español sendos retratos de sus padres -los condes de Barcelona- durante un encuentro en Cuba en 1999 con motivo de la IX Cumbre Iberoamericana.

Al recorrido también asistió el vicepresidente cubano, Roberto Morales Ojeda, y Luis Enrique García, presidente de la agencia estatal cubana Prensa Latina, de cuyo archivo histórico proceden cuatro fotografías presentes en la muestra, entre ellas la de un joven Pedro Almodóvar en el icónico cine Yara.

Desde ahí, los Reyes asistieron a una gala de danza ofrecida en su honor por el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas en la que se homenajeó a la fundadora del Ballet Nacional, Alicia Alonso.

El Ballet Nacional de Cuba interpretó un fragmento de la obra Giselle, personaje más emblemático encarnado por Alonso, y actuaron también la compañía de Carlos Acosta, el Ballet Folclórico de Cuba y el Ballet de Lizt Alfonso.

El Rey de España también la recordó, según fuentes españolas, cuando subió al escenario al término de la gala acompañado por la reina Letizia para conversar con los bailarines.

A pesar de la complejidad del momento político en España, Borrell valoró que los reyes hayan podido viajar Cuba en el V centenario de La Habana. "España no podía faltar a esta cita histórica", afirmó el ministro de Exteriores.

Este miércoles, Felipe VI hará dos intervenciones, una ante la colectividad española y la segunda, la de más calado, en la cena de devolución ante el presidente cubano.





