"Sabemos que vas a hacer manifestaciones en Uruguay"

Lidier Hernández Sotolongo, un cubano residente en Uruguay que ha sido regulado durante una visita a Cuba, ha denunciado que las autoridades migratorias le impiden regresar a Montevideo por su activismo político. Así se lo dieron a entender en la oficina de Migración este lunes, cuando acudió a pedir explicaciones sobre la situación que vive desde el pasado sábado.

Hernández Sotolongo había viajado a Cuba el pasado 18 de enero para visitar a su familia, que reside en Cruces, una pequeña localidad de Cienfuegos, y tenía previsto regresar el 15 de febrero a Uruguay, donde trabaja y reside con su esposa. Ella sí pudo abordar el avión, pero él supo en el aeropuerto que estaba regulado.

"Esto no se puede quedar así. Fui desde la mañana del lunes a la oficina de migración buscando una respuesta pero no me pudieron atender hasta por la tarde. Cuando llegó la hora y pregunté me dijeron que debía imaginar por qué estaba regulado. Le dije [al oficial del Ministerio del Interior] que no tenía que imaginar nada, que él era un funcionario público que me tenía que decir a mí, como ciudadano cubano, y amparado en el artículo 53 de la Constitución por qué tengo una prohibición de salida de Cuba, desde cuándo y hasta cuándo", cuenta a 14ymedio.

Hernández pertenece al movimiento Somos+ que encabeza el opositor Eliécer Ávila y ha participado en manifestaciones frente a la embajada de la Isla en Montevideo en diversas ocasiones para reclamar el respeto a los derechos humanos en Cuba.

"Nosotros sabemos que tú vas a hacer manifestaciones en Uruguay, cosas malas en la embajada de Cuba allá. Entonces te podemos prohibir la salida", dijo el oficial después de divagar durante largo rato, según el relato de Hernández.

Para el joven, al que también atribuyen ser líder en esas protestas, se trata de un razonamiento "equivocado" y de una "torpeza" porque se ha formado un gran revuelo. "Habrá personas que se manifiesten ante algunas embajadas de Cuba en distintos países, algo de lo que yo no tengo control, son personas que por libre y espontánea voluntad van a hacer manifestaciones".

Aunque residía en Uruguay desde 2016, Hernández viajó a la Isla en 2018 y 2019, por lo que mantiene la residencia cubana, al haber regresado antes de que transcurran 24 meses de su partida, y por eso se le puede aplicar las disposiciones legales que impiden su salida del territorio nacional.

"Siempre he mantenido ese interés de no perder aquí mi residencia. En el interrogatorio que me hicieron el 31 de enero me aclararon que la política de ellos es que la persona que no sea residente aquí no la van a dejar entrar y al que sea residente, cuando entre, no lo van a dejar salir, como me hicieron a mí". El activista tiene dudas sobre si el Gobierno de Uruguay puede hacer algo por él por su condición de residente, aunque, puesto que es ciudadano cubano, no tiene expectativas.

El plan de Hernández ahora es reunirse con su abogado para asesorarse y trazar una estrategia. "Él me explicó que las quejas no tenían que pasar por el provincial, sino que podía dirigirla directamente al nivel nacional", indica, admitiendo que no tiene más opción que mantener la calma y seguir adelante con todas las acciones legales a su alcance.

Varios activistas de Somos+ han impulsado una campaña en redes con el hashtag #FreeLidier y han convocado a manifestaciones frente a las embajadas de Cuba en distintos países.

Según el abogado Eloy Viera "el fin de quienes definen las regulaciones (...) ya no es sólo lograr que los incómodos emigren sino también que nunca regresen"

El abogado Eloy Viera ha manifestado en sus redes sociales una extensa opinión sobre el caso de Hernández que considera, "una muestra de que nadie escapa del poder del sistema mientras esté bajo su jurisdicción. El fin de quienes definen las regulaciones (...) ya no es sólo lograr que los incómodos emigren sino también que nunca regresen".

"Lidier, amparado en la Constitución y una Instrucción del Tribunal Supremo, puede interponer una demanda ante el Tribunal Provincial correspondiente. Podría exigir el dinero perdido al impedirle salir del país y el que perderá al no retomar su vida y su trabajo en Uruguay", agregó, precisando, eso sí, que el proceso puede demorar "meses" sin que haya garantías "favorables".

"No puede esperarse que funcionen herramientas de derecho en un sistema que no responde a las lógicas de un Estado de Derecho", añade. "Cualquiera que sea la decisión de Lidier, ya el daño y el mensaje tanto a él como a todos los que desde la diáspora se oponen abierta y activamente al sistema, está enviado".

La lista de diversas organizaciones que velan por los derechos humanos dentro y fuera de Cuba tienen testimonios de más de 200 personas a las que se les ha impedido viajar al exterior, entre ellos periodistas independientes, opositores, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

