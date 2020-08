Sabores convoyados en Coppelia "militarizada"

Aunque La Habana retomó las más drásticas medidas para frenar la pandemia tras el aumento de casos de covid-19 en la Isla, la heladería Coppelia no ha cerrado del todo sus puertas. En pleno agosto, uno de los meses más calurosos del año, se han mantenido abiertos algunos puntos de venta de helado para llevar.

Este martes la cola más grande se hacía por el costado, en el kiosko donde siempre se ha vendido helado para llevar pero ahora había además varios puntos de venta dentro de la misma heladería.

“Está todo militarizado, lleno de oficiales vestidos de verde por todos lados. Cuando toca comprar el cliente debe pasar por unas mesas, cada una tiene su pomo de hipoclorito con un dependiente, y ahí te indican dónde puedes comprar.

Cada persona podía adquirir 40 bolas por persona por el precio de un peso y cincuenta centavos cada una. Una señora, que fue con dos familiares, pudo llevarse a casa casi una tina completa.

“Los sabores no están bien repartidos, pero lo peor de todo es que hice la cola donde supuestamente había choco-coco, almendra, menta, rizado de guayaba y a las 11:15 ya se había acabado el choco-coco y la almendra. Pero no solamente eso, cuando pido rizado de guayaba lo que quedaba ya era el fondo de la tina y me dijo que me lo tenía que convoyar con menta”, dijo a 14ymedio un joven que hacía la cola esta mañana.

“Como siempre, todo convoyado... Las cosas del socialismo”, expresó.

