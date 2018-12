Tania Bruguera demanda a medios oficiales por difamación

La artista Tania Bruguera hizo público este martes un texto en el que informa sobre una demanda que ha interpuesto contra varios medios de prensa oficiales y contra algunos de sus voceros más visibles.

"Cansada de sufrir difamaciones por medio de órganos de prensa oficiales del país como el Granma y Razones de Cuba (blog oficialista) y de sitios web auspiciados por el Ministerio de Cultura, como La Jiribilla, he decidido poner una denuncia contra el actuar de personas naturales y jurídicas que me han afectado a mí y a mi familia psicológica, laboral y socialmente", dijo Bruguera en una declaración que acompaña la denuncia interpuesta el pasado 11 de diciembre.

La artista informó a 14ymedio que presentó la demanda penal en la estación municipal de Policía de La Habana Vieja contra los ciudadanos que han firmado alguno de los textos de esas publicaciones como es el caso de Arthur González, Antonio Rodríguez Salvador, el director del sitio web Cubadebate Randy Alonso Falcón, la directora de La Jiribilla, Anneris Ivette Leyva, y la directora del periódico Granma, Yailín Orta Rivera.

Bruguera denunció en su texto que la campaña de difamación en su contra no ha tenido lugar solo en los medios de prensa, si no que incluye además reuniones de directivos del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Interior, de directores de museos nacionales y otros dirigentes y agentes culturales del Gobierno, con jóvenes artistas, estudiantes, curadores y creadores con el objetivo de desacreditarla.

La artista explicó a este diario que tras realizar la denuncia entregó copias de toda la documentación de esa acción legal a la Fiscalía General de la República y la oficina de atención al público del Consejo de Estado. Además asegura que en las oficinas de atención al público de la Policía Nacional Revolucionaria le confirmaron que el caso estaba registrado en el “sistema nacional” de denuncias.

La artista explicó que tras realizar la denuncia entregó copias de toda la documentación de esa acción legal a la Fiscalía General de la República y la oficina de atención al público del Consejo de Estado

“Ellos no me dijeron nada sobre el plazo para recibir una respuesta pero pregunté a una abogada y me dijo que debe estar en 30 días”, precisó.