Viceprimer ministro ruso dice que la ayuda a Cuba no será en perjuicio de Rusia

(EFE).- El viceprimer ministro ruso Yuri Borísov afirmó que la ayuda que Moscú prestará a Cuba no será en perjuicio de los intereses económicos de Rusia, en una entrevista que emitirá este sábado el canal de televisión Rossía 1, según adelantó la agencia Interfax.



"No oculto que en la situación actual, al desarrollar nuestras relaciones económico-comerciales, no debemos hacerlo en perjuicio propio", dijo Borísov, quien el viernes participó en la cumbre ruso-cubana celebrada en el Kremlin.



Explicó que actuar de ese modo sería "insensato, inconveniente y podría repetirse la experiencia viciosa de la Unión Soviética", en alusión a que la desaparecida potencia comunista privilegiaba los criterios políticos sobre los económicos en sus relaciones con otros países.



"Por ello, al ayudar a Cuba y a otros países no perdemos de vista nuestros propios intereses", subrayó el viceprimer ministro.



"Su postura negociadora siempre es la misma: 'somos el puesto de avanzada de la revolución mundial y deben ayudarnos'", dijo.

Borísov insistió en que las relaciones de Rusia con Cuba se basarán en el "beneficio mutuo", y no en "determinadas victorias o derrotas políticas".



Este viernes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su primera visita oficial a Rusia desde que fue investido, en abril de este año, jefe del Estado del país caribeño.



Además del encuentro con el jefe del Kremlin, Díaz-Canel celebró reuniones con los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, con el líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, y con un grupo de directivos de las mayores empresas rusas.



La visita del líder cubano a Rusia forma parte de una gira internacional, que incluye China y Corea del Norte, entre otros países.

