Vietnam dona 5.000 toneladas de arroz, con piedrecitas incluidas

(EFE/14ymedio).- Vietnam donó 5.000 toneladas de arroz a Cuba en apoyo a su recuperación de los cuantiosos estragos provocados por el azote de un temporal de lluvias que a principios de junio dejó ocho muertos y casi 10.000 viviendas dañadas en la isla, informó este viernes la Cancillería del país caribeño.

La entrega simbólica del donativo tuvo lugar en la ciudad portuaria de Hai Phong, al norte del país indochino, durante una ceremonia presidida por el director general de la Reserva Estatal vietnamita, Do Viet Duc, precisa el portal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Viet Duc manifestó que las jóvenes generaciones de cubanos y vietnamitas serán "fieles herederas" de las tradiciones de amistad entre ambas naciones.

Además recordó la visita a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, en marzo pasado, durante la cual ambos países reafirmaron el propósito de llevar su relación bilateral a una nueva etapa de desarrollo, especialmente en la cooperación económica, comercial y las inversiones.

Representantes de los dos gobiernos firmaron entonces documentos referidos a las negociaciones para un nuevo pacto comercial bilateral, un acuerdo marco sobre la cooperación Vietnam-Cuba para la producción de arroz en el país caribeño y un tratado para la asistencia legal mutua en materia penal.

También acordaron cooperar en las áreas científica y tecnológica, la construcción, la protección del medio ambiente y en la respuesta al cambio climático.

Por su parte, la embajadora cubana en Vietnam, Lianys Torres, valoró "altamente" el "nuevo gesto de solidaridad y hermandad" del Gobierno de la nación asiática y afirmó que el donativo tiene un significado "especial" para los cubanos, porque viene de manos de sus hermanos vietnamitas.

Los Gobiernos de Cuba y Vietnam mantienen una estrecha relación política y económica desde la década de los años sesenta del siglo pasado, cuando se convirtieron en símbolos de la resistencia a EE.UU., y son frecuentes las visitas a la isla de miembros tanto del Gobierno como del Partido Comunista de Vietnam.

El arroz proveniente de Vietnam, que se ha vendido en los últimos años en Cuba, no goza de buena reputación entre los comensales

Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en Asia, con un intercambio comercial bilateral que en 2017 alcanzó los 220 millones de dólares y podría llegar a 500 millones en el año 2020, según proyecciones oficiales.

El arroz proveniente de Vietnam, que se ha vendido en los últimos años en Cuba, no goza de buena reputación entre los comensales. Comercializado a un precio de 4 CUP la libra en la red de mercados por venta libre, el producto del país asiático presenta muchos granos partidos, diminutas piedrecitas y al cocinar es difícil lograr que no quede empegostado, una forma de consumir arroz que no gusta en la Isla.

En la comida tradicional cubana se prefiere el arroz que al cocinarse quede de granos sueltos, fáciles de mezclar con los frijoles. Una razón por la que el humor popular ha rebautizado al producto vietnamita como “arroz militar” porque solo se puede consumir “en pelotones” y no desgranado.

Esa mala reputación le ha valido que los clientes prefieran comprar en mercado libre el arroz proveniente de Brasil, que está más cercano a los parámetros del gusto culinario en Cuba. En las bodegas donde se comercializa el producto sudamericano es común observar carteles que se remarcan que se trata de arroz de Brasil, no de Vietnam.

