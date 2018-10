El activista Tomás Núñez Magdariaga rechaza los sueros que lo mantienen en vida

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Tomás Núñez Magdariaga, en huelga de hambre para denunciar su condena a un año de prisión, rechaza desde hace varios días los sueros necesarios para mantenerlo con vida, según su hermano Óscar Núñez, que fue a visitarlo el martes.

Núñez Magdariaga se encuentra en la sala de penados del hospital Juan Bruno Zayas (Santiago de Cuba), donde pudo ver a su hermano unos pocos minutos. En cambio, las autoridades no permitieron la visita de la activista de Unpacu, Yenisey Jiménez.

"Lo vi mal, me dijo que no quería comer si no es en libertad y que está preso injustamente y lo estaban humillando", contó el jueves a 14ymedio su hermano, quien se encuentra de camino a la capital de la Isla para hacer varias gestiones legales relacionadas con el caso.

"Estoy loco por llegar a La Habana para ir la fiscalía porque en Santiago me dijeron que el expediente de Tomás lo habían mandado para allá y yo voy a ir a buscar una respuesta", dijo. Actualmente, según le informaron en el hospital, el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República, que estaba revisándolo y que en cualquier momento podía tomar una decisión sobre su condena.

"Lo vi mal, me dijo que no quería comer si no es en libertad y que está preso injustamente y lo estaban humillando", contó el jueves a '14ymedio' su hermano

El activista fue acusado de "amenaza" a un agente de la policía política, pero este se retractó y aseguró que fue chantajeado por la Seguridad del Estado para que acusara al activista a cambio de un trabajo y una vivienda.

El miércoles, Yenisei Jiménez, también activista de la Unpacu, regresó al hospital con la intención de hablar personalmente con Magdariaga, pero no pudo verlo porque le explicaron que "ya no se podía dar ningún tipo de información sobre el activista". La enfermera de la sala de penados le informó de que nuevamente se negó a que el médico lo reconociera y a ponerse los sueros. "No quiere que nadie lo toque", le dijo la trabajadora del hospital.

El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, visitó al activista el pasado fin de semana y, según dijo a este diario Carlos Amel Oliva, miembro de la Unpacu, le comentaron que Núñez Magdariaga "sería liberado en un par de días porque el caso no se sostenía". "Han pasado cuatro días o cinco días y nada", puntualizó Amel Oliva.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.