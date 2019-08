Agosto llega, pero no los uniformes

La tienda abre a las diez de la mañana pero la cola ya se había formado mucho antes delante de La Gloria, de la calle La Rosa, en Nuevo Vedado. Es primero de agosto y muchas madres, abuelas y padres han madrugado para garantizarse las buenas tallas de los uniformes escolares ante el temor de que "luego se acaben". La televisión había anunciado para este día el inicio de la venta, que llega con semanas de retraso lastrada por la falta de materia prima, por eso la escena se repite en casi todos los establecimientos.

Algunas madres vienen con sus niños que, quince minutos antes de la apertura de la tienda, ya muestran los primeros signos de desespero. Otras han traído una pieza de ropa de los menores para marcar la talla y no someterlos a una larga espera.

El primer empleado llega puntual pero con malas noticias. "Reúnanse todos aquí, por favor para que puedan escuchar", anuncia.

"Hay déficit de uniformes en el municipio. El personal de Comercio acordó que la información sobre el inicio de la venta de los uniformes se hará por los medios de difusión masiva, es decir prensa y televisión. Cuando les avisen por ahí podrán venir a comprar", dijo para empezar un discurso que no fue bien acogido por los presentes.

"Nosotros le habíamos dicho que el día primero porque fue la información que recibimos, pero aquí todo cambia y ahora, hasta que no entren todos los uniformes, no se puede comenzar a vender", añade. La avalancha de críticas y enfado comienza en ese momento.

"Lo más lindo que hay es la comunicación. ¿Por qué no pusieron un cartel? Aquí hay personas que están aquí desde la una de la mañana, como yo", dijo la primera madre que tomó la palabra levantando previamente la mano.

"Es la misma mentira y el mismo cuento todos los años, es jugar con las madres. Aquí hay muchas que están trabajando y han pedido el día para hacer esta gestión, hay mujeres embarazadas, esto es una falta de respeto. Ustedes dijeron que hoy comenzaban a vender y por eso estamos aquí. La ministra en persona dijo que había uniformes, que todos estaban garantizados", gritó otra madre.

"La televisión lo dijo, que a partir del 1 de agosto se iban a empezar a vender los uniformes", dijo una abuelita en un hilo de voz.

"Ahora resulta que hay que hacerse adicto al noticiero", ironizó el esposo de una de las mujeres que esperaba en la cola.

La administradora de la tienda acudió al rescate del empleado para intentar apaciguar los ánimos.

"Tuvimos una reunión con el viceministro y el director provincial de Comercio y el problema es que el municipio Plaza, en la ciudad de La Habana, no está a más del 50% en los abastecimientos".

Según indicó, aunque estaban preparados para iniciar la venta, si la tienda no está provista de esa cantidad no está autorizada a hacerlo y, en el caso de La Gloria, no se alcanza en ninguno de los niveles de enseñanza.

La administradora se mostró comprensiva y dio una nueva fecha para tranquilizar a los padres, pero con fe escasa. "La indicación es que posiblemente el lunes 5 empiece la venta del uniforme escolar". En ese caso, añadió, abrirán el tiempo que sea preciso.

Además, puso a disposición de los presentes el teléfono de la tienda y el suyo personal para facilitar información o confirmar la opción del lunes, pero advirtió de que los uniformes del décimo grado para varones pueden quedar excluidos hasta nuevo aviso "porque no hay".

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, confirmó a este diario que el lunes comenzará la venta de uniformes en Plaza de la Revolución.

"Yo acabo de dejar una reunión a medias para venir a darle la explicación a ustedes", dijo, admitiendo que se ha dado muy mal la información.

La venta de los uniformes escolares comienza habitualmente entre mayo y junio, pero este año la viceministra de Comercio Interior, Nancy Valdés, anunció que no se podía garantizar hasta finales de julio y durante el mes de agosto.

Los trabajadores de las fábricas tuvieron que prolongar sus jornadas laborales para tratar de llegar a tiempo y confeccionar los casi tres millones de uniformes previstos para este año, pero los plazos no se han cumplido como las autoridades difundían.

Si la pasada semana el noticiero avanzaba el arranque con la llegada de agosto, este domingo la prensa oficial indicaba que las ventas ya habían comenzaron en municipios de Artemisa, Mayabeque, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Guantánamo e Isla de la Juventud, mientras las demás provincias se debían incorporar poco a poco, "con mayor énfasis en la segunda quincena de agosto".

"Al final es siempre igual, cometen errores allá arriba y pagamos los que estamos aquí abajo, porque soy yo la que está dando la cara a ustedes", decía ayer la administradora de La Rosa, que confirmó que otros municipios de La Habana sí comenzaron la venta por estar en la cifra superior al 50% exigido.

