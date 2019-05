Ocho años con el agua racionada en Bauta

El agua no está llegando a Bauta, uno de los municipios de la joven provincia de Artemisa. Desde hace alrededor de ocho años, muchos de sus más de 40.000 habitantes han estado introduciendo sus propias medidas para que el problema de principal de la localidad lo sea cada vez menos en sus viviendas.

Entre los vecinos no se habla de otro tema. Los cortes del servicio ocurren cada vez con más frecuencia y, cuando el agua llega, lo hace con muy poca potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla en tanques para tenerla todo el día disponible.

Rosa es vecina de La Cubalina, uno de los barrios de Bauta más afectados por la escasez del agua. "Aquí la entrada de agua se mantuvo estable unos días. Llegaba a eso de las cinco de la tarde, pero la última semana no ha entrado nada. Yo tengo ahí un poquito que recogí en casa de un vecino, pero la tengo guardada para cocinar. Ya me toca limpiar pero pasaré la escoba nada más porque tengo una anciana en cama y esa es mi prioridad", cuenta la mujer.

Ese es el tema aquí, no hay más nada. Llevamos más de una semana sin ella y a las autoridades no les importa"

Para "aguantar estas crisis", algunas personas se han hecho con un tanque y una cisterna, pero ella, hasta la fecha, no ha podido pagarlo. "Apenas ahora me pude comprar los tanques que ya puse en en el techo, pero todavía me faltan las tuberías y la instalación. Todo eso es dinero, y de un golpe no puedo, es poquito a poquito".

Al doblar vive Nuvia Méndez, sentada en el portal de su vecino conversa junto a otros residentes sobre "lo único de lo que se puede hablar", el agua. "Ese es el tema aquí, no hay más nada. Llevamos más de una semana sin ella y a las autoridades no les importa. No todo el mundo puede pagarse la instalación de un tanque elevado y una cisterna, mi esposo me carga agua en el bicitaxi que tiene pero ya él está mayor para eso, nosotros somos jubilados y no podemos andar en esos trajines".

Al problema del agua se le ha unido otro, las dificultades en la recogida de la basura. "Hace 15 días que no pasa el tractor que recoge las bolsas", cuenta Méndez. Bauta no tiene contenedores de basura, cada vecino saca su bolsa a la puerta de su casa para luego ser recogida pero este martes en muchas casas se acumulaban hasta tres bolsas, muchas de ellas con mal olor y cubiertas de moscas. Algunos vecinos que no quieren tener las bolsas apestosas en la entrada de su vivienda pagan a un carretillero, pero este lo que hace es tirar la bolsa en una esquina. Aunque hay un cartel de la policía que dice "prohibido arrojar basura, no contamine el medio ambiente ni ponga en riesgo la vida de los niños", la montaña de desechos crece por minuto.

Muchas de las casas del poblado tienen tanques en sus azoteas y algunos vecinos han improvisado una cisterna en su portal enterrando un tanque en el suelo. En algunas zonas la situación no es tan crítica. Los vecinos de la calle 142 se han beneficiado con un mejor abasto de agua desde que se instaló una tubería nueva, pero allí también llega la crisis.

Jorge Luis es uno de los afortunados que vive en esa calle. En su portal tiene una pilita a la que acuden muchos vecinos a llenar sus cubos.

"Aquí el agua al menos está entrando. A veces la ponen, a veces no la ponen, porque tiene un horario. Dijeron que era de diez de la mañana a diez de la noche, pero ahora mismo no hay. Muchas veces no tiene cloro, lo que hay con este asunto aquí es un relajo. Esta es la mejor parte, porque tenemos esta tubería, la nueva que tiraron desde el pozo del Partido. Le dicen así porque está al lado del Partido municipal, y ya lleva casi dos años instalada pero solamente hace uno año que la prolongaron hasta esta parte. Antes de eso aquí tampoco llegaba el agua, ocho años ya sin que corra porque las tuberías no sirven", cuenta.

El hombre se queja además del sistema de alcantarillado. "Para el desagüe es otra cosa. Tenemos una fosa que compartimos tres casas, pero no vienen a limpiarla nunca, aunque ya Salud Pública la reportó, pero nada, no vienen. Tenemos eso vertiendo para la calle y, ahora mismo no se ve mucho, porque no ha llegado el agua, pero cuando la pongan ya verás corriendo por la calle la limpia junto a la sucia. En esta parte no hay alcantarillas, en la esquina es donde hay una", protesta.

Yumurí y Belica son otros dos barrios de Bauta afectados por la falta de agua. Una rotura en una de las tuberías llevó este martes a una brigada de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Artemisa hasta la parte más baja de esa zona.

"Aquí hace como una semana que no entra el agua. Esta tubería siempre ha estado partida y se bota el agua a chorro. Llevamos más de quince días fajados con esta rotura. Cuando llueve todo esto se inunda y hay que esperar que vengan y limpien", cuenta Luis Ernesto uno de los vecinos del barrio Belica que intenta ayudar a los obreros que reparan una tubería rota.

"A estas alturas del mes ninguna empresa tiene", dicen; aunque la funcionaria replica. "Combustible hay ya, lo que hace falta es que esté la retro"

Hasta la zona se acercó también la presidenta del Consejo Popular tratando de organizar el trabajo. "Yo pienso que esto se resuelva hoy, aunque falta la retroexcavadora", dice en referencia al equipo que saca la tierra para poder colocar la tubería.

Los obreros, que no son tan optimistas, comentan que hace unos días llegó el equipo, pero faltaba el combustible. "A estas alturas del mes ninguna empresa tiene", dicen; aunque la funcionaria replica. "Combustible hay ya, lo que hace falta es que esté la retro", contestaba a los obreros, que reposaban en la sombra ante la imposibilidad de continuar trabajando.

Luis Ernesto cree no se brinda suficiente información sobre la situación que hay en el municipio ni de las causas que están originando estos problemas. "Nosotros hemos llamado a todos lados pero siempre nos dicen algo distinto. Lo cierto es que aquí llevamos años ya con este problema y no se acaba de resolver".

Uno de los obreros lo tiene muy claro: "El problema de La Cubalina es que la válvula no sirve. Dentro de la finca por donde pasa la tubería hay una llave de paso pérdida.,Hasta la finca el agua llega a montones y de ahí para adelante no hay agua en la tubería. La solución es cambiar todo completo desde allá arriba hasta donde empiezan las casas y así tendría agua La Cubalina completa".

