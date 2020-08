Con la aplicación Portero, el Gobierno controla las colas y la vida privada de los cubanos

"Ayer compraste picadillo, hoy solo puedes comprar puré de tomate", advierte un empleado tras escanear el carné de identidad de una mujer que espera para entrar a una tienda de Centro Habana. Con la aplicación Portero instalada en sus móviles, cientos de trabajadores estatales intentan organizar las colas y detectar a los posibles acaparadores.

En las filas a las puertas de las tiendas, la mayoría son rostros femeninos, abuelas y madres que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de llevar la comida a casa en medio del desabastecimiento agudizado por la pandemia. El carné de identidad resulta para ellas imprescindible para acceder a los mercados pero también puede impedirles el acceso.

El pasado 2 de agosto las autoridades iniciaron en La Habana una ofensiva a la que llaman "Operación de lucha contra los coleros". Una de las herramientas principales de esa batalla es una aplicación creada en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) que registra qué día un cliente accedió a una tienda y puede advertir si se comporta como un revendedor.

A pesar de los controles y de las advertencias sanitarias, muchas de las colas para comprar alimentos y productos de aseo siguen siendo multitudinarias y caóticas

una situación potencialmente peligrosa en medio de un repunte de casos positivos por covid-19, que ha obligado a implementar en La Habana medidas más estrictas para intentar frenar el contagio.

Aunque el transporte público está cancelado, los negocios privados se encuentran cerrados y la presencia policial en las calles es más que notable, las autoridades no han podido disminuir las filas. Si acaso, intenta organizarlas e intimidar a quienes hacen de la cola un modus vivendi, comprando varias veces un mismo producto para después venderlo en el mercado negro.

Portero es un organizador de colas desde los terminales móviles que lee el código QR de los carnés de identidad. Al mostrar el documento, la aplicación almacena la información en una base de datos que se utiliza para ordenar la fila, pero también da pistas a las autoridades sobre el comportamiento de los usuarios: dónde compran y con qué frecuencia.

"Decidimos crear esta APK para que se mantenga el orden en los establecimientos que comercializan productos. Queríamos brindar una solución relacionada con la tecnología, pero sin complicarla mucho, ni inventar una ciberlibreta o necesitar recursos de hardware (servidores, redes, etcétera.)", explicó a la prensa oficial en abril pasado Allan Pierra Fuentes, uno de los ingenieros creadores de Portero.

Sin embargo, la herramienta está siendo usada para mucho más que para ordenar una fila.

La nueva versión de Portero está enlazada a las bases de datos del Ministerio del Interior donde se recoge la actividad delictiva. La app "ya se emplea en 135 centros, para el enfrentamiento a los ciudadanos que ejercen la actividad de coleros y otras categorías de interés" de la policía, advertía una nota publicada en la web del gobierno local.

El escaneo de los carnés de identidad "permitió identificar más de 949 personas, 310 coleros, 81 controles operativos, 309 deudores de la ONAT, 152 deudores de multas, 48 personas objeto de búsqueda, uno cuyo documento pertenecían a un fallecido y otros 48 que están en libertad condicional", explica el texto.

"Me revisaron el carné dos veces", cuenta a este diario Javier, un habanero de 36 años que este fin de semana decidió ir a comprar algunos alimentos al mercado en divisas La Puntilla, en el municipio de Playa. Al momento de entrar me escanearon el documento y cuando fui a pagar a la caja la empleada volvió a controlarme el carné.

Javier teme que "ahora saben qué día fui a cuál tienda y hasta lo que compré; no sé que van a hacer con esa información pero no creo que nada bueno", considera. "Si esas tiendas son en dólares y se supone que la mercancía no está racionada, por qué entonces controlan quién entra y cuántas veces a la semana va".

En otros locales, el empleado que escanea el documento de identidad se queda con él y solo lo entrega de vuelta al cliente cuando ya está a punto de pagar

En otros locales, el empleado que escanea el documento de identidad se queda con él y solo lo entrega de vuelta al cliente cuando ya está a punto de pagar en la caja registradora.

La Constitución cubana, ratificada en 2019, incluye el derecho a que se respete la intimidad personal y familiar, la imagen, la voz, el honor y la identidad personal, pero en medio de la crisis desatada por el covid-19 en la Isla, muchos temen que la información privada sea otra de las tantas víctimas del recrudecimiento de los controles sobre la sociedad.

"El volumen de la información que están recogiendo es impresionante", advierte el ingeniero informático Pablo Domínguez, quien ha trabajado en el desarrollo de varias aplicaciones destinadas al sector privado. "Al final del día se puede exportar de cada terminal la lista de carnés de identidad registrados", explica a este diario.

"Si la persona ya compró en esa tienda ese mismo día, entonces salta una alarma y el empleado es advertido de que puede estar ante un acaparador", añade. "Pero en Cuba el cuidado y protección de los datos personales es una asignatura pendiente y tenemos el derecho a preguntarnos qué va a pasar con toda esa información".

Domínguez recuerda que por años se ha filtrado al mercado informal la base de datos con los números, direcciones particulares y nombres completos de los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa). Y cuestiona: "¿Qué va a pasar cuando se filtre esta información y en la calle la gente pueda saber no solo tu número de carné de identidad y tu nombre completo, sino también dónde compras?".

