Crece la preocupación por la salud de rapero en huelga de hambre

El rapero Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, retomó el pasado 4 de diciembre su huelga de hambre y las autoridades lo habrían trasladado este lunes desde la prisión al hospital, según informaron amigos y familiares a 14ymedio. Varios artistas vinculados a la campaña contra el Decreto 349 han mostrado su preocupación por el deterioro de su salud.

El Osorbo está encarcelado en Valle Grande desde el pasado mes de septiembre tras invitar a un concierto en La Madriguera, La Habana, a un grupo de artistas críticos con la nueva normativa para la difusión artística que entró en vigor el pasado viernes. Las autoridades lo acusan de un supuesto delito de atentado, aunque todavía no le han presentado cargos.

Este lunes en la tarde, la esposa y varios colegas del músico recibieron llamadas de otro recluso que les informó que el huelguista había sido trasladado al Hospital Salvador Allende, antiguamente llamado Quinta La Covadonga, en el municipio habanero del Cerro. Sin embargo, las autoridades de la sala de penados del centro de salud negaron la información.

Según declaraciones del artista Amaury Pacheco a 14ymedio , El Osorbo dejó su primera huelga iniciada en noviembre pasado después de que un oficial de prisiones le aseguró que le iban a dar la libertad. Días después retomó el ayuno al no ver cumplida la promesa.

“Me llamó un muchacho que estaba prácticamente al lado de él en la prisión y me dijo que Maikel está debilitado y tiene la presión muy baja”, cuenta Pacheco y agrega que también le informaron que días antes el músico había sido encerrado “en una celda aparte y le quitaron hasta el colchón”.



A partir de estas informaciones los artistas de la campaña contra el 349 han manifestado preocupación por la salud de Castillo en las redes sociales.

Rosmelys de la Caridad Hernández, esposa del artista, confirmó a este diario que también recibió la llamada anoche del recluso con la misma información del traslado de Castillo al hospital. “Si hoy no me confirman iré a tratar de verlo, aunque me deben de llamar para avisarme”, anunció.

A mediados del mes pasado Maikel Castillo escribió una carta pública donde contaba que se había cosido los labios con alambre e iniciado una huelga de hambre para reclamar su libertad.

“No pienso claudicar en mis ideas progresistas” y “hago mío el dolor de todos aquellos que han sido exiliados políticamente por el sistema de mi país", dijo el rapero en la misiva que hizo pública Pacheco en las redes sociales.

Castillo denuncia que la causa de su detención, bajo el supuesto delito de “atentado”, ha sido fabricada por las autoridades como represalia por su activismo y detalla que un incidente anterior con la policía se había saldado con una multa que pagó a tiempo.



El decreto 349 ha provocado un gran malestar en la comunidad artística de la Isla, donde en los últimos años han ido creciendo los espacios independientes y alternativos, que la nueva legislación intenta controlar con un cuerpo de inspectores que tienen la facultad de detener un espectáculo o una exposición si la consideran lesiva a los intereses de la nación.

La medida también establece que los creadores deben estar vinculados a entidades culturales supeditadas al Gobierno y, solo así, obtener los permisos necesarios para presentar su trabajo en espacios abiertos al público, como las galerías privadas.

El pasado viernes autoridades del Ministerio de Cultura dijeron en el programa televisivo Mesa Redonda que ha decidido frenar la aplicación total del Decreto 349. Alpidio Alonso, Ministro de Cultura, reconoció que el Decreto todavía no regulará "determinadas áreas de promoción del arte y servicios culturales que en estos momentos no tienen respaldo legal".

