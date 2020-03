El artista Alcántara vuelve a la polémica al subastar la bandera de su 'performance'

Apenas una semana después de su puesta en libertad, la polémica ha vuelto a la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha anunciado la subasta de la bandera protagonista de Drapeau, la performance por la que el Gobierno lo acusa de un delito de "ultraje a los símbolos patrios". Esta bandera lleva la firma del artista, que la llevó consigo "como segunda piel" durante todo un mes.

"El próximo miércoles a las 3:00 pm, hora de Cuba, voy a subastar la bandera utilizada en el performance Drapeau. El dinero será donado al Estado cubano, en la figura del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para enfrentar la pandemia del coronavirus", publicó el artista en su página de Facebook.

La subasta, aclara Otero Alcántara, será online y el dinero se entregará en el Comité Central del Partido.

¿Alguien está consciente de que morirá el 4% de la población?", preguntó en medio de una discusión entre defensores de la idea de la subasta y aquellos que se oponen a que el dinero vaya a manos del Gobierno

¿Alguien está consciente de que morirá el 4% de la población?", preguntó en medio de una discusión entre defensores de la idea de la subasta y aquellos que se oponen a que el dinero vaya a manos del Gobierno.

Otero Alcántara explicó a 14ymedio que se trata de un gesto simbólico.

"Es una obra de arte, es muy fácil ahora mismo para mí decir en las redes sociales que el dinero se lo voy a dar a un anciano, pero el diálogo que me interesa abrir es en otra dirección y con otra dimensión, y apunta a que es el régimen el que tiene la solución en sus manos. Eso de jugar al artista héroe que puede salir a la calle y ayudar ahora no funciona. Somos contaminantes y contaminados, la idea es abrir la mente y apuntar a que el régimen es quien tiene que asumir la responsabilidad y no pueden dejarnos solos".

Otero Alcántara cree que por mucho dinero que consiga será una nimiedad ante ante la dimensión de la pandemia. "Quiero ayudar a resolver esto y no discutir si el régimen es bueno o es malo. Estos son momentos en los que tenemos que responsabilizarnos todos. El único que tiene el poder absoluto ahora es el sistema, el único que tiene el poder de entrar un barco de medicina o un cargamento de nasobucos a Cuba es el sistema, esto no es un tornado que pasó y te dejó sin casa, es una pandemia, lo que pasa que todavía muchos cubanos no tienen la consciencia de lo grave que es esto", añade.

Voces oficiales como el viceministro Fernando Rojas o el promotor cultural Alexis Triana han atacado a Otero Alcántara por esta por esta iniciativa.

"Los que, interesados en dañarnos, aprovechan momento para atacar al Gobierno cubano desde sitios pagados por EE UU, harán noticia de esta clara provocación. Es momento de no escucharlos y condenarlos. Toda persona decente debe respaldar al Gobierno cubano y trabajar por la salud de todos", escribió Rojas en Twitter en referencia a la subasta.

Por su parte, Triana descalificó al artista llamándolo "rata de alcantarilla". "Todo patriota debe denunciar esa bajeza ante el mundo. Si se atreviera en analógico, recibiría de una vez por el pueblo su merecido".

El diputado Raúl Palmero tampoco desperdició la ocasión de atacar al artista: "Y mientras Cuba entera lucha contra el Covid-19 y brinda al mundo su solidaridad, a este bufón de la corte se le ocurre la "brillante" idea de subastar nuestra bandera", un mensaje que acompañó con las etiquetas #RespetaMiBandera #CiberChusma.

El vicepresidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (Uneac), Pedro de la Hoz, también condenó la subasta.

"La bandera es sagrada. (...)Medrar con ella es un acto de infinita bajeza. Subastarla bajo el pretexto de un falso altruismo deviene un acto de infinita vileza. Nada de esto tiene que ver con el arte. Ser artista es ser responsable éticamente. Sí alguien no lo entiende, que respete".

Otero Alcántara tiene pendientes dos juicios por los delitos de "daños a la propiedad" y "ultraje a los símbolos patrios", que han sido aplazados sin fecha por la "crisis" que vive el país, según se le comunicó al abogado del artista la pasada semana.

________________________